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Clima en CABA: cómo estará el tiempo este domingo 27 de septiembre

Este domingo 27 de septiembre, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires presenta un clima con lluvias ligeras, temperaturas que oscilarán entre 14° y 23°, y una humedad del 68%. Se recomienda precaución al salir.

27/09/2026 | 00:05Redacción Cadena 3

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Clima en CABA: pronóstico del tiempo para el 27 de septiembre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en CABA es de light rain, con una temperatura actual de 17°. La sensación térmica se sitúa en 17°, mientras que la humedad es del 68%. La visibilidad es de 10000 metros y el viento sopla a 9 m/s desde el este.

El clima hoy domingo 27 de septiembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 14° y una máxima de 23°. Las condiciones de lluvia ligera continuarán durante el día, con un viento que alcanzará los 9 m/s. La humedad se mantendrá en niveles altos, lo que podría generar una sensación de incomodidad en el ambiente.

Pronóstico extendido

Los próximos días en CABA se presentarán con variaciones en las temperaturas y condiciones de lluvia. El lunes 28 de septiembre, se anticipa una mínima de 15° y una máxima de 22°, con light rain. El martes 29, las temperaturas oscilarán entre 13° y 16°, con moderate rain. Para el miércoles 30, se prevén mínimas de 10° y máximas de 17°, con few clouds. El jueves 1 de octubre, el clima se despejará con mínimas de 10° y máximas de 16°, y el viernes 2 de octubre, se espera un cielo nublado con mínimas de 12° y máximas de 16°.

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