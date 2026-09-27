Clima en Rosario: cómo estará el tiempo este domingo 27 de septiembre

Este domingo 27 de septiembre, Rosario disfrutará de un clima agradable, con temperaturas que oscilarán entre los 17° y 21°. Las condiciones meteorológicas se presentan favorables, con un cielo mayormente despejado y algunas nubes dispersas que no afectarán la visibilidad.

En cuanto a las condiciones actuales, la temperatura en Rosario es de 21°, con una sensación térmica de 21°. La humedad se encuentra en un 58%, lo que contribuye a un ambiente confortable. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a una velocidad de 7 m/s desde el este.

Para el día de hoy, se espera una mínima de 17° y una máxima de 21°. Las condiciones de viento y humedad se mantendrán estables, lo que permitirá disfrutar de un día agradable al aire libre. No se prevén lluvias, lo que favorece las actividades al exterior.

En el pronóstico extendido, se anticipan cambios en el clima para los próximos días. El lunes 28 de septiembre, la temperatura mínima será de 17° y la máxima de 19°, con probabilidad de lluvias moderadas. El martes 29, las temperaturas descenderán, con mínimas de 14° y máximas de 18°, también con lluvias moderadas. A partir del miércoles 30, se espera un leve ascenso en las temperaturas, con mínimas de 11° y máximas de 22°, aunque el cielo estará parcialmente nublado.

En resumen, este domingo 27 de septiembre se presenta como un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre en Rosario, con un clima agradable y sin lluvias a la vista.