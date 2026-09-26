La gente de Rosario Central festejó la Supercopa Internacional en el Gigante y en el Monumento

FOTO: Festejos canallas en la zona del Gigante de Arroyito.

Rosario Central se consagró nuevamente campeón del fútbol argentino este sábado por la tarde, tras vencer a Estudiantes de La Plata por 3 a 1, en la final de la Supercopa Internacional disputada en Santiago del Estero.

Los dos goles de Ángel Di María y el cierre agónico de Julián Fernández pusieron fin a un partido que tuvo un cierre escandaloso, tras algunos discutidos fallos arbitrales.

Una vez consumado el título, la hinchada canalla que no pudo viajar a Santiago se reunió a festejar la nueva estrella local en la zona del Gigante de Arroyito y en el Monumento a la Bandera.