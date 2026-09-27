Un arquero irlandés se negó a jugar contra Israel por la Nations League

El arquero de República de Irlanda, Gavin Bazunu, quedó en el centro de una gran polémica, ya que se negó a jugar un partido para la selección de su país contra Israel, en el marco de la Nations League, ya que considera que "matar personas está mal", en referencia a la guerra que encabeza el gobierno de Benjamin Netanyahu contra los palestinos.

"Sería un error participar en los próximos partidos contra Israel. Mi decisión se basa exclusivamente en mi convicción personal", sentenció el futbolista, quien juega en Bolton Wanderers, de la segunda división inglesa.

A través de un posteo en la red social X, el guardameta señaló que "matar personas está mal", y añadió que su postura “no va en contra del pueblo israelí ni de la comunida judía, sino de las atrocidades que se cometen en la región”.

Más allá de esa reflexión, Bazuniu indicó que "representar a mi país es todo. Siento el máximo respeto por cada uno de mis compañeros, por el seleccionador, el cuerpo técnico y el pueblo irlandés. Sin embargo, tomé una decisión que no decidí a la ligera. Soy un hombre de fe e intento ser una persona de carácter y principios".

El equipo irlandés jugará este domingo contra Israel, que hará de local en Hungría debido al conflicto entre ese país y Palestina, luego de que el plantel del equipo europeo decidiera afrontar el encuentro, en medio de un gran revuelo mediático.