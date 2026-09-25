Ricardo Montaner rinde homenaje a su amigo Oscar "El Negro" González Oro tras su fallecimiento

El cantante Ricardo Montaner se despidió del periodista Oscar "El Negro" González Oro, expresando su tristeza por la partida de un amigo cercano, al tiempo que recordó los momentos gratos que vivieron juntos. González Oro, una figura emblemática de la radiofonía argentina, falleció en su hogar de Punta del Este, Uruguay, a los 74 años, donde residía desde 2020.

El impacto que dejó en el ámbito de la comunicación y el entretenimiento es innegable. Montaner destacó su relación con el comunicador, mencionando: "El Negro llegaba a Miami y había encuentro con los Montaner; era como un tío para los chicos". Esta cercanía fue un reflejo de la profunda amistad que compartieron a lo largo de los años.

En su emotivo recuerdo, Montaner rememoró una presentación especial en el Luna Park, donde González Oro tuvo el valor de subir al escenario y cantar con él. "El Negro Oro tuvo hasta el coraje de subirse a cantar conmigo en el Luna Park", rememoró el artista, refiriéndose a aquella actuación del 26 de septiembre de 2009, en la que interpretaron juntos la canción "Yo puedo hacer", recibiendo una calurosa ovación del público.

El cariño que González Oro sentía por la familia Montaner era evidente. Montaner compartió una anécdota entrañable: "Era un caso serio, mi querido Negro Oro. El tipo tenía tanta confianza con nosotros que llamaba a casa y decía: 'Llegó el tío, ¿a qué hora voy?" Esta confianza y cercanía se tradujeron en un afecto mutuo que perduró a lo largo de los años.

Con evidente dolor, Montaner cerró su homenaje diciendo: "Siempre nos entregó su cariño sin mezquindad ninguna. Se me están yendo los amigos, che. Cuánto siento esta pérdida. Nos pueden dar el pésame porque lo sentimos profundamente". La muerte de González Oro deja un vacío en el corazón de quienes lo conocieron y apreciaron su legado en la comunicación.