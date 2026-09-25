Condenaron a 26 años al asesino del ex Puma Federico Martín Aramburu en París

El Tribunal en lo Penal de París condenó este viernes a 26 años de prisión a Loïk Le Priol por el asesinato del ex Puma argentino Federico Martín Aramburu, ocurrido en la capital francesa en marzo de 2022.

Tras más de once horas de deliberación, los jueces también sentenciaron a 19 años de cárcel a Romain Bouvier por intento de homicidio. Ambos habían sido señalados por su participación en el ataque contra el ex jugador de Los Pumas.

La fiscalía había solicitado 27 años para Le Priol y 20 para Bouvier. El tribunal descartó la existencia de premeditación y también rechazó los argumentos vinculados con la legítima defensa y un trastorno mental.

Cómo fue el crimen de Aramburu

Aramburu, de 42 años, murió durante la madrugada del 19 de marzo de 2022, después de recibir diez disparos en el bulevar Saint-Germain de París.

El ex rugbier había viajado a Francia junto a su amigo y ex compañero de Biarritz, el neozelandés Shaun Hegarty, para asistir al partido entre Francia e Inglaterra por el Seis Naciones.

Horas antes del crimen, ambos se encontraban en la terraza del bar Le Mabillon, en el Barrio Latino, donde también estaban Le Priol, Bouvier y otras personas.

De acuerdo con la reconstrucción presentada durante el juicio, hubo insultos y una pelea entre los grupos. Personal de seguridad intervino y los dos ex rugbiers abandonaron el lugar.

La acusación sostuvo que posteriormente los imputados salieron a buscarlos a bordo de un Jeep conducido por Lyson Rochemir, entonces pareja de Le Priol.

Los disparos y las versiones de los acusados

Según la reconstrucción del caso, Bouvier efectuó cuatro disparos, dos de los cuales alcanzaron a Aramburu. Poco después llegó Le Priol y disparó otras seis veces. Cuatro proyectiles impactaron contra el argentino y dos de ellos fueron mortales.

La investigación estableció que Aramburu no estaba armado.

Durante el juicio, Le Priol reconoció haber causado la muerte del ex jugador argentino, pero sostuvo que actuó en defensa propia. Bouvier también admitió haber disparado, aunque negó haber tenido intención de matar.

Las defensas cuestionaron la existencia de una planificación previa y argumentaron que los acusados actuaron ante el temor generado por el enfrentamiento.

El tribunal, finalmente, descartó la premeditación y condenó a Le Priol por el asesinato y a Bouvier por intento de homicidio.

Qué pasó con la tercera acusada

Rochemir, ex pareja de Le Priol, fue absuelta de la acusación de complicidad en intento de asesinato, pero fue declarada culpable de obstrucción a la Justicia.

Por ese delito recibió una pena de tres años de prisión, con 30 meses de suspensión.

El juicio había comenzado el 7 de septiembre y se extendió durante tres semanas. Los acusados llevaban más de cuatro años en prisión preventiva antes de la sentencia.

El pasado de los condenados

El caso también estuvo atravesado por el pasado de Le Priol y Bouvier, ambos vinculados al Groupe Union Défense (GUD), una organización estudiantil de ultraderecha que fue disuelta en Francia en 2024.

Los dos habían recibido además condenas en 2022 por una agresión cometida en 2015 contra un antiguo dirigente de esa agrupación.

Le Priol, de 32 años, había formado parte de la Marina francesa antes de ser apartado de las Fuerzas Armadas.

La sentencia de este viernes cerró el proceso judicial por el asesinato de Aramburu, ocurrido cuatro años y medio después de aquella madrugada en París que terminó con la vida del ex integrante de Los Pumas.