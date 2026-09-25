Vaca Muerta: "Si no hacemos las obras, difícilmente podamos gozar de sus beneficios"

FOTO: Tragedia en Vaca Muerta: un operario fallecido y otro en estado crítico tras descompresión

El exministro de Energía de la Nación Raúl Olocco consideró que el financiamiento que analiza Estados Unidos para proyectos de infraestructura energética representa una oportunidad para la Argentina, aunque remarcó que será necesario avanzar en obras que permitan aprovechar el potencial de Vaca Muerta.

En diálogo con Cadena 3, explicó que este tipo de créditos de organismos de financiamiento a la exportación buscan facilitar la participación de empresas del país que otorga los fondos en mercados considerados emergentes o de mayor riesgo.

“Creo que es una gran oportunidad para aprovecharlo, porque Vaca Muerta por sí es un gran reservorio que tenemos en la Argentina”, señaló.

Sin embargo, advirtió que el desarrollo del yacimiento requiere mucho más que la disponibilidad de recursos naturales.

“Si no planificamos todas las obras de infraestructura para sacar el gas y el petróleo, difícilmente podamos gozar de su beneficio”, sostuvo.

Qué implica el crédito anunciado

Olocco explicó que el financiamiento estadounidense funcionaría bajo un esquema de créditos blandos, aunque remarcó que todavía habrá que conocer las condiciones definitivas.

Según indicó, el anuncio contempla inicialmente unos US$ 6.000 millones más otros US$ 1.000 millones, vinculados a distintos proyectos de infraestructura, entre ellos el desarrollo de gas natural licuado impulsado por YPF.

El exfuncionario señaló que una de las variables a observar será el costo del seguro de crédito de exportación, que suele aumentar cuando un país es considerado de mayor riesgo.

“Hay que ver la letra chica, como dice la gente cuando va a contratar un seguro”, planteó.

La importancia de ampliar la infraestructura energética

Para Olocco, el desafío no pasa solamente por producir más hidrocarburos, sino por contar con las instalaciones necesarias para transportarlos y llevarlos hacia los mercados.

En ese sentido, consideró que el desarrollo de Vaca Muerta puede convertirse en una oportunidad para la economía argentina si se acompaña con una planificación de largo plazo de las obras necesarias.

El exministro puso como ejemplo los distintos organismos de financiamiento que existen en otros países, como la SAC italiana, Hermes de Alemania y los organismos de crédito de Japón y Estados Unidos, que facilitan la participación de empresas de sus respectivos países en proyectos internacionales.

Su mirada sobre la eliminación de la zona fría

Durante la entrevista, Olocco también se refirió a la discusión por la eliminación de los beneficios de la zona fría y consideró necesario revisar a quiénes están destinados los subsidios.

Según planteó, la extensión del régimen respondió originalmente a las condiciones climáticas y económicas de determinadas regiones, pero sostuvo que actualmente algunas zonas beneficiadas, como Neuquén y el sur de Mendoza, atraviesan una situación económica diferente.

“No creo que la Patagonia en estos momentos necesite subsidio, y menos el sur de Mendoza”, afirmó.

A la vez, señaló que existe una diferencia entre quienes cuentan con acceso al gas natural por redes y quienes deben utilizar garrafas. Por eso, sostuvo que los recursos deberían orientarse también a ampliar las redes de gas para que más hogares puedan acceder al servicio.

¿Millones de personas hacia las provincias energéticas?

Olocco también fue consultado por la proyección planteada por el ministro Federico Sturzenegger sobre una eventual migración de 4 millones de personas desde el Gran Buenos Aires hacia provincias vinculadas con la energía y la minería.

El exministro se mostró cauteloso frente a esa posibilidad y recordó que el crecimiento del conurbano bonaerense fue resultado de un proceso histórico en el que participaron distintos gobiernos y regiones del país.

“Ojalá se cumpla, pero es un sueño medio parecido cuando Alfonsín quería llevar la capital del país a la Patagonia”, sostuvo.

Para Olocco, el desarrollo energético puede generar nuevas oportunidades en provincias como Neuquén, Río Negro y Mendoza, aunque consideró difícil anticipar una transformación demográfica de esa magnitud.

Entrevista de Luis Fernández Echegaray.