Argentina Sub-19 se lleva la plata tras perder en penales ante Paraguay en los Juegos Suramericanos

Buenos Aires, 25 de septiembre (NA) -- La selección argentina sub-19 logró hacerse con la medalla de plata en la final de los Juegos Suramericanos, tras una intensa definición que terminó 5 a 4 en penales a favor de Paraguay.

El encuentro, disputado en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario, culminó con un empate 0 a 0 en el tiempo reglamentario, lo que llevó a la emocionante tanda de penales. El equipo, dirigido por Diego Placente, no pudo concretar la victoria en esta instancia decisiva.

Un momento clave fue el fallo del mediocampista Leandro Olima, quien jugó para Atlético Tucumán, y que envió su penal por encima del travesaño, lo que resultó determinante para el desenlace del partido.

Esta medalla de plata representa un logro significativo para la selección sub-19, que mostró un gran desempeño a lo largo del torneo, aunque no logró coronarse campeón en la final.

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