FOTO: Traslado de Hernán Bloguero a Fiscalía por amenazas a Homero Pettinato

Buenos Aires, 25 de septiembre (NA) -- Hernán Claudio Di Carlos, conocido en las redes sociales como "Hernán Bloguero", fue localizado este viernes en el partido bonaerense de Junín y posteriormente llevado a la Ciudad de Buenos Aires para declarar sobre las amenazas realizadas contra el influencer Homero Pettinato.

Fuentes policiales comunicaron a la Agencia Noticias Argentinas que efectivos de la Policía de la Ciudad identificaron al acusado y lo trasladaron a la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N.° 6, donde compareció ante el fiscal Federico Taramelli. Allí se formalizó la imputación por amenazas simples y se realizaron las diligencias pertinentes.

Las amenazas fueron denunciadas por Pettinato el 21 de septiembre en la Comisaría Vecinal 14B. Di Carlos permanece a la espera de la finalización de la audiencia para que se determine la acción a seguir.

Por otra parte, Sofía "La Reini" Gonet se encuentra bajo custodia policial en su residencia y dispone de un botón antipánico por precaución.

Agencia NA