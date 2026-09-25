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Traslado de Hernán Bloguero a Fiscalía por amenazas a Homero Pettinato

Hernán Claudio Di Carlos fue trasladado al acusado a la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N.° 6.

25/09/2026 | 15:36Redacción Cadena 3

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Traslado de Hernán Bloguero a Fiscalía por amenazas a Homero Pettinato

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Buenos Aires, 25 de septiembre (NA) -- Hernán Claudio Di Carlos, conocido en las redes sociales como "Hernán Bloguero", fue localizado este viernes en el partido bonaerense de Junín y posteriormente llevado a la Ciudad de Buenos Aires para declarar sobre las amenazas realizadas contra el influencer Homero Pettinato.

Fuentes policiales comunicaron a la Agencia Noticias Argentinas que efectivos de la Policía de la Ciudad identificaron al acusado y lo trasladaron a la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N.° 6, donde compareció ante el fiscal Federico Taramelli. Allí se formalizó la imputación por amenazas simples y se realizaron las diligencias pertinentes.

Las amenazas fueron denunciadas por Pettinato el 21 de septiembre en la Comisaría Vecinal 14B. Di Carlos permanece a la espera de la finalización de la audiencia para que se determine la acción a seguir.

Por otra parte, Sofía "La Reini" Gonet se encuentra bajo custodia policial en su residencia y dispone de un botón antipánico por precaución.

Agencia NA

Lectura rápida

¿Quién es Hernán Bloguero?
Es Hernán Claudio Di Carlos, acusado de amenazar a Homero Pettinato.

¿Dónde fue trasladado?
Fue llevado a la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N.° 6 en Buenos Aires.

¿Qué ocurrió el 21 de septiembre?
Homero Pettinato denunció las amenazas en la Comisaría Vecinal 14B.

¿Quién está a cargo del caso?
El fiscal encargado es Federico Taramelli.

¿Qué medidas se tomaron por la seguridad de Gonet?
Sofía Gonet tiene custodia policial y un botón antipánico en su casa.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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