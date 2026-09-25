Irán propuso un plan para reabrir el estrecho de Ormuz en siete días, según su canciller

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Seyed Abbas Araghchi, anunció que su país ha presentado a Estados Unidos un plan que permitiría la reapertura del estrecho de Ormuz y el restablecimiento del tráfico marítimo en un plazo de siete días, siempre que se cumplan las condiciones establecidas.

Araghchi informó que Irán ha comunicado a Estados Unidos un "plan concreto de siete días" a través de mediación de Qatar, y detalló que el plazo comenzaría a contar desde la aceptación del mismo por parte de Washington.

De acuerdo a lo expuesto por el canciller, Estados Unidos deberá implementar ciertas acciones que Irán considera que podrían llevar entre cuatro y cinco días, y destacó que el estrecho podría abrirse el sexto día. "Y en el séptimo día, se iniciarán las conversaciones con Estados Unidos para llegar a un acuerdo definitivo sobre temas de acuerdo mutuo", agregó.

El canciller iraní subrayó que las acciones requeridas por Estados Unidos no son novedosas, ya que están estipuladas en el memorándum de entendimiento firmado por ambos países en junio pasado.

"Puedo asegurarles que si hay seriedad en la parte estadounidense para llegar a un acuerdo y reabrir el estrecho de Ormuz, ya todo está preparado", afirmó Araghchi.

"La decisión recae ahora en Estados Unidos", enfatizó. "Irán no acepta la coerción, las amenazas ni la intimidación, e Irán no renunciará a sus derechos soberanos bajo presión".

El 18 de junio, Estados Unidos e Irán firmaron un memorándum de entendimiento que buscaba poner fin a las hostilidades en la región, incluyendo en Líbano.

En virtud de este acuerdo, ambas naciones se comprometieron a negociar un pacto definitivo en un plazo de 60 días, que culminó el 17 de agosto, pero el futuro de estas conversaciones se ha vuelto incierto debido a recientes tensiones entre los dos países.