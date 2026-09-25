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TC Pick Up: Ya estamos en el 'Fangio' de Balcarce para contarte la apertura de la Copa de Oro Shell

Con un emotivo acto el gobernador Kicillof, el intendente Reino, el presidente de ACTC, Mazzacane y el presidente de la Fundación Fangio, dejaron reinaugurada la pista donde se abre el play off. 

25/09/2026 | 17:50Redacción Cadena 3

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Ya estamos en el reinaugurado Autódromo Juan Manuel Fangio -4.300 mts.- de Balcarce para contarles la 8ª Fecha del Campeonato Argentino de TC Pick Up, la única serie de camionetas del país que, además, abre la 'Copa de Oro Shell V-Power', el play-off de cuatro fechas que entregará a campeón de la temporada.

Finalmente, llegó el día y con un emotivo acto que encabezó el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, el intendente de Balcarce, Esteban Reino, el presidente de ACTC, Hugo Mazzacane, el presidente de la Fundación Fangio, Juan José Carli, luego de un capítulo que demandó la construcción de muros de cemento, la instalación de guard-rails, la re diagramación de la última curva y todas las tareas demarcación reglamentaria de pista, pintado de pianos y funcionalidad de la zona de boxes. Como para que todo ya esté listo y mañana se vuelva a escuchar el característico ruido de motores en la Sierra La Barrosa.

En lo deportivo, la Copa de Oro tiene un comienzo que exigirá muchísimo a los pilotos, las máquinas y equipos, para poner a punto las máquinas en un escenario inusual, por lo que deberán aprovechar mucho el programa de ensayos para estar listos en la clasificación de mañana. Los líderes de la Copa, Mariano Werner (31 pts.), Otto Fritzler, Agustín Canapino, Marco Dianda, Diego Azar y Tobías Martínez (todos con 8 pts.), estarán acompañados por Omar 'Gurí' Martínez, José Carlos Ciantini, Santiago Mangoni y Diego Ciantini.

Será otra cobertura especial de C3M para la Cadena 3 Argentina y todas sus plataformas digitales.

Inscriptos TC Pick Up -Balcarce-

1   1 Canapino, Agustin Chevrolet CANNING MOTORSPORT

2   3 Werner, Mariano Foton FADEL MEMO CORSE

3   11 Mazzacane, Gastón Foton COIRO COMPETICION

4   12 Abdala, Tomás Ford ABDALA RACING

5   13 De Carlo, Diego VW LRD PERFORMANCE

6   66 Tadei, Gustavo Toyota FRANO RACE

7   77 Ciantini, Jose Toyota EZE-B TEAM

8   86 Faín, Ignacio Ford GURI MARTINEZ COMP.

9   107 Martinez, Tobias Chevrolet RUS MED TEAM

10   110 Azar, Diego Toyota AZAR MOTORSPORT

11   112 Valle, Lucas Toyota COIRO COMPETICION

12   115 Ciantini, Diego Ford GURI MARTINEZ COMP.

13   119 Palazzo, Hernán Toyota EZE-B TEAM

14   121 Martinez, Omar Toyota GURI MARTINEZ COMP.

15   126 Ricciardi, Thomas Ford SAP TEAM

16   147 Dianda, Marco VW GALARZA RACING

17   214 Mangoni, Santiago Chevrolet CANNING MOTORSPORT

18   256 Fritzler, Otto Ford MAQUIN PARTS

Los horarios del TC Pick Up en Balcarce

Sábado 26 de septiembre

9.50 1° Entrenamiento TCPU

12.10 2° Entrenamiento TCPU

16.10 a 16.20 – 1ª Sesión clasificatoria TCPU (10 minutos)

16.27 a 16.35 – 2ª Sesión clasificatoria TCPU (8 minutos)

16.42 a 16.50 – 3ª Sesión clasificatoria TCPU (8 minutos)

Domingo 27 de septiembre

11.35 a 11.45 – 1ª Serie TCPU – 5 vueltas

12.00 a 12.10 – 2ª Serie TCPU – 5 vueltas

14.10 a 14.50 – Final TCPU – 20 vueltas o 40 minutos

Cadena 3 Motor, con Marcelo Cammisa desde Balcarce, Pcia. de Buenos Aires. Fotos: C3M y ACTC Prensa

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