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Procesaron al vicepresidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba

El juez federal Alejandro Sánchez Freytes procesó a Abel Guillermo Sánchez Torres por presunto abuso de autoridad y por lesiones graves agravadas por violencia de género. Además, le impuso un embargo de $70 millones.

25/09/2026 | 13:12Redacción Cadena 3

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Abel Sánchez Torres, vicepresidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba. (La Voz)

FOTO: Abel Sánchez Torres, vicepresidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba. (La Voz)

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El juez federal Alejandro Sánchez Freytes ordenó el procesamiento de Abel Guillermo Sánchez Torres, vicepresidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, por los presuntos delitos de abuso de autoridad y lesiones graves calificadas por mediar violencia de género.

Según la resolución, el camarista fue procesado como autor de ambos hechos, que concurren de manera real. La acusación por abuso de autoridad está vinculada con la causa Humanes, una de las investigaciones en las que se cuestionó la integración de la Sala Penal de la Cámara Federal.

El expediente se originó a partir de una denuncia de la secretaria penal Celina Laje Anaya, patrocinada por el abogado Claudio Orosz. La funcionaria denunció a Sánchez Torres y a la presidenta del tribunal, Graciela Montesi, por presuntas presiones para modificar la conformación de la Sala Penal en la resolución de determinadas causas.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Además del procesamiento, el magistrado ordenó trabar un embargo por $70 millones sobre los bienes de Sánchez Torres. Si no pudiera hacerse efectivo, dispuso inhibirlo para disponer libremente de sus bienes por el mismo monto.

En la misma resolución, Sánchez Freytes dictó la falta de mérito para Sánchez Torres y Montesi respecto de otras dos acusaciones incluidas en la investigación.

El procesamiento no implica una condena, sino que supone que el juez consideró reunidos elementos suficientes para avanzar en la causa.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informe de Juan Federico.

Lectura rápida

¿Quién ordenó el procesamiento? El juez federal Alejandro Sánchez Freytes.

¿A quiénes se refiere la denuncia? A Abel Guillermo Sánchez Torres y Graciela Montesi.

¿Cuándo se conoció la resolución? Este jueves.

¿Qué delitos se le imputan a Sánchez Torres? Abuso de autoridad y lesiones graves calificadas por mediar violencia de género.

¿Qué implica el procesamiento? Establece que existen elementos suficientes para avanzar con la investigación judicial.

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