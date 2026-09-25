Murió Oscar González Oro, una voz que marcó una era en la radio

FOTO: Oscar González Oro tenía 74 años y vivía en Punta del Este. (Foto: Infobae)

Óscar "Negro" González Oro, una de las voces más reconocidas de la radio argentina, murió este viernes a los 74 años. El periodista y conductor residía desde hacía algunos años en Punta del Este, Uruguay.

González Oro construyó una extensa trayectoria en radio y televisión, con ciclos que marcaron una época, entre ellos El oro y el moro. Su estilo, basado en la conversación directa, el humor y la compañía cotidiana, lo convirtió en una figura central de la programación radial durante décadas.

"Es alegría lo que buscamos darle a la gente y, sobre todo, hacerla sentir acompañada", había definido sobre su tarea frente al micrófono, una idea que sintetizó su vínculo con la audiencia.

Nacido en Mendoza, soñaba con ser cantante y se había formado en teatro. A lo largo de su carrera recibió el carnet de locutor por trayectoria y pasó por emisoras como Radio del Plata, Radio 10, Radio Rivadavia y La Red, además de incursionar en la televisión.

Tras anunciar su retiro de los medios en 2021, se instaló en Uruguay. En distintas entrevistas, González Oro también había hablado con sinceridad sobre su curiosidad ante la muerte, sin perder el tono reflexivo y cercano que lo distinguió.

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