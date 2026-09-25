Marcelo Fígoli recuerda a Oscar González Oro como un ícono de la radio argentina

Buenos Aires, 25 de septiembre (NA) -- El presidente de Alpha Media, Marcelo Fígoli, expresó su profundo pesar por el fallecimiento del periodista Oscar "El Negro" González Oro, a quien recordó como "un hombre de la radio" que brindaba "alegría" a sus oyentes en el día a día.

"El Negro fue alegría, fue optimismo, fue tirar para adelante, fue el 'Dale gas', todo eso que le hacía a la gente transitar su día con optimismo, tener las noticias y la información, pero también la alegría. Transitar un día con una voz que te ayuda, esa es la magia de la radio", destacó Fígoli.

En una conversación con la periodista Cristina Pérez en el programa "Cristina sin vueltas", transmitido por radio Rivadavia, Fígoli sugirió homenajear a González Oro con "alegría, como a él le hubiera gustado", y manifestó su conmoción por la noticia de su muerte, ocurrida este viernes a los 74 años.

"Tuve una experiencia personal con él hermosa. Rescatamos a Rivadavia de un juzgado de la quiebra, desguazada y destruida. Él fue una de las primeras personas que se puso el traje y vino a trabajar con nosotros prácticamente desinteresadamente para rescatar esta radio tan grande de la Argentina, y eso para mí es un eterno agradecimiento", subrayó el presidente de Alpha Media.

"Se fue un grande, nos dejó joven. Él esencialmente era un hombre de la radio, a la que tantas veces se la quiso matar, pero que sigue siendo elegida. Solamente en Capital y Gran Buenos Aires más de 6 o 7 millones de personas la eligen a diario", remarcó Fígoli.

Durante el diálogo, el empresario de medios reflexionó sobre la importancia de la radio en la vida cotidiana: "Las personas tienen una vida, tienen su salud, tienen sus vacaciones, tienen sus días, su trabajo, sus pérdidas, y por eso es tan importante que la radio manifieste todas esas emociones de la gente". Agregó que "tenemos que representar a los que no tienen un micrófono, pero, a la vez, lo más importante es acompañar a la gente en esas emociones del día a día".