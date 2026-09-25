Bill Gates advirtió sobre el riesgo de la IA: "Podría causar hasta 1.000 millones de muertes"

FOTO: Bill Gates advirtió sobre el riesgo de la IA.

Bill Gates volvió a poner el foco sobre los riesgos asociados al avance de la inteligencia artificial. El cofundador de Microsoft advirtió que, si la tecnología es utilizada con fines maliciosos, podría desencadenar acontecimientos con consecuencias catastróficas.

Durante una entrevista con el programa Meet the Press, de NBC News, Gates planteó un escenario extremo y sostuvo que la inteligencia artificial podría estar detrás de hechos capaces de provocar hasta 1.000 millones de muertes.

La afirmación se produjo en medio del debate que atraviesa a Estados Unidos y a la industria tecnológica sobre la necesidad de establecer mecanismos de control para los sistemas de IA más avanzados.

Gates pidió controles obligatorios para la IA

Para Gates, la autorregulación de las compañías tecnológicas no alcanza para garantizar un desarrollo seguro de la inteligencia artificial.

“Nadie cree que la autorregulación sea suficiente”, afirmó durante la entrevista. Consultado sobre la necesidad de una legislación federal en Estados Unidos, respondió de manera afirmativa.

El empresario sostuvo que los legisladores y las autoridades deben participar en la definición de las medidas de seguridad que deberán cumplir las empresas que desarrollan estas tecnologías.

Según su planteo, establecer controles obligatorios podría aumentar las exigencias para la industria, aunque no necesariamente significaría frenar el desarrollo de la inteligencia artificial.

Los riesgos que ya existen

Gates diferenció los escenarios extremos que podrían aparecer con sistemas más avanzados de aquellos riesgos que ya están presentes.

Entre las amenazas actuales mencionó el posible uso de herramientas de inteligencia artificial por parte de personas con intenciones dañinas para realizar ataques o provocar perjuicios a gran escala.

También señaló riesgos vinculados con ciberataques, fraude y desinformación, en un contexto en el que sistemas cada vez más sofisticados podrían ser utilizados contra hospitales, entidades financieras, redes eléctricas y organismos gubernamentales.

El debate entre los gigantes tecnológicos

La advertencia de Gates se suma a una discusión que también involucra a otros referentes de Silicon Valley.

Dario Amodei, CEO de Anthropic, planteó la necesidad de establecer regulaciones para las empresas que desarrollan sistemas de inteligencia artificial de frontera y consideró que una normativa común podría establecer límites sobre la velocidad de avance de la tecnología.

Por su parte, Sam Altman, CEO de OpenAI, reclamó ante Naciones Unidas estándares internacionales para medir las capacidades de los sistemas, evaluar sus riesgos y determinar si las medidas de seguridad son suficientes.

La postura no es compartida por todo el sector. Mark Zuckerberg, fundador y CEO de Meta, se manifestó contrario a una coordinación general entre los laboratorios y sostuvo que cada compañía debe evaluar internamente los problemas que detecte.

Mientras Estados Unidos debate una eventual legislación federal y algunos estados avanzan con sus propias iniciativas, la discusión quedó centrada en cómo establecer salvaguardas para una tecnología que evoluciona rápidamente sin detener su desarrollo.