El nuevo lugar de encuentro para adolescentes: ¿la sección de comentarios de NPR?

En un giro inesperado, se descubrió que la sección de comentarios de los podcasts de NPR en Spotify se ha convertido en un nuevo refugio para adolescentes. Este hallazgo fue revelado en un reciente episodio del programa This American Life, presentado por Ira Glass, quien relató cómo un grupo de jóvenes encontró un espacio seguro para comunicarse.

El equipo detrás del podcast Wild Card notó un aumento inusual de comentarios extraños bajo sus episodios, lo que llevó a un productor a asumir que se trataba de tráfico de bots. Compartió capturas de pantalla de estos comentarios en el Slack de NPR y los reportó a Spotify. Sin embargo, la realidad resultó ser muy diferente.

Hannah Chin, una productora de audio y colega de la Generación Z, observó las capturas de pantalla y rápidamente identificó que estos comentarios no eran de bots, sino de adolescentes que, al estar demasiado jóvenes para las redes sociales, estaban utilizando la sección de comentarios como un chat grupal. Esta situación no es aislada, ya que se había observado un fenómeno similar en el programa TED Radio Hour el año anterior.

Cuando Ira Glass contactó a uno de los jóvenes para preguntarle por qué eligieron NPR, recibió una respuesta sincera y directa: "Um, pensamos que solo buscábamos podcasts que no tuvieran muchos comentarios".

La respuesta de Glass fue una mezcla de sorpresa y resignación: "Te digo, amigo, hago un programa de radio pública y eso duele un poco al oírlo".