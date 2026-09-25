Meta lanza programa de acceso anticipado para nuevas funciones de Muse

Meta abrió un programa de acceso anticipado para su aplicación de inteligencia artificial, Muse, permitiendo a los usuarios interesados solicitar ser incluidos en la lista para probar las nuevas funcionalidades. La noticia fue compartida el 25 de septiembre de 2026, tras el anuncio de múltiples innovaciones durante la conferencia Connect 2026.

Los usuarios pueden expresar su interés enviando un mensaje a Muse con el siguiente texto: "¿Puedes hacerle saber al equipo de Muse que quiero ser parte del programa de acceso anticipado?". Este método permite a los interesados registrarse fácilmente sin necesidad de completar formularios complicados.

El enfoque de Meta en esta iniciativa se centra en atraer a entusiastas de la inteligencia artificial que puedan proporcionar retroalimentación valiosa sobre las nuevas características. La compañía busca destacar en un mercado competitivo, donde los usuarios frecuentemente utilizan múltiples aplicaciones y agentes de IA.

Entre las funciones que se presentaron en la conferencia, se incluyen un avatar digital que permitirá a los usuarios interactuar mediante video llamadas, nuevas asociaciones de compras y la expansión de la aplicación Muse para Mac, que podrá utilizar el ordenador para realizar diversas tareas.

Además, Muse estará disponible en la línea de gafas de IA de Meta, lo que permitirá a los usuarios interactuar con el asistente simplemente hablando una palabra de activación y dando un comando.