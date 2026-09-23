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Los salarios subieron 2,8% en julio y volvieron a ganarle a la inflación, según el Indec

En julio, el índice general avanzó por encima del IPC, que fue del 2,1%. La mejora mensual también alcanzó a los trabajadores registrados, aunque hay diferencias entre sectores.

23/09/2026 | 12:01Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

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Los salarios volvieron a ganarle a la inflación, según el Indec.

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Federico Albarenque Por Federico Albarenque

Los salarios aumentaron un 2,8% en julio y superaron en 0,7 puntos porcentuales la inflación de ese mes, que fue del 2,1%, según el índice difundido por el Indec. El indicador reúne las remuneraciones de trabajadores del sector privado registrado, del sector público y del sector privado no registrado.

La mayor suba mensual correspondió al sector privado no registrado, con un 3,9%. Los salarios públicos avanzaron un 3% y los del sector privado registrado, un 2,3%. Al considerar únicamente los empleos registrados, el incremento fue del 2,5%, también por encima de la inflación.

Dentro del sector público, el informe consignó aumentos del 3,9% en la administración nacional y del 3,2% en las provincias.

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• Qué ocurrió en el último año

En la comparación interanual, el índice general de salarios acumuló una suba del 36,2%, frente a una inflación del 33,8% en el mismo período. Sin embargo, esa mejora no se replicó en todos los sectores: los sueldos privados registrados aumentaron un 29,7% y los públicos, un 31%, ambos por debajo de la suba de precios. En el sector privado no registrado, el incremento fue del 59,9%.

Entre enero y julio, los salarios acumularon una suba del 21,8%, contra una inflación del 19,3%. En ese lapso, los ingresos privados registrados avanzaron un 17%; los del sector público, un 21,1%; y los del sector privado no registrado, un 34,4%.

La serie mensual del índice general muestra aumentos del 2% en enero, 1,8% en febrero, 3% en marzo, 3,5% en abril, 1,8% en mayo, 2,9% en junio y 2,8% en julio.

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Lectura rápida

¿Qué aumento se registró en los salarios en julio? Los salarios aumentaron un 2,8% en julio.

¿Quién publicó el índice de salarios? El índice fue difundido por el Indec.

¿Cuál fue la inflación en julio? La inflación en julio fue del 2,1%.

¿Qué sector tuvo la mayor suba salarial mensual? El sector privado no registrado tuvo la mayor suba mensual, con un 3,9%.

¿Cuál fue el incremento interanual de salarios? El índice general de salarios acumuló una suba del 36,2% en comparación con una inflación del 33,8%.

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