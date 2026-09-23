FOTO: Colegiales: el detenido por el crimen de Gonzalo Andueza se negó a declarar y quiere nuevo abogado

Buenos Aires, 23 septiembre (NA) – Ariel, el joven acusado de haber perpetrado el crimen de Gonzalo Andueza en una plaza del barrio porteño de Colegiales, se negó a declarar durante la audiencia indagatoria y solicitó cambiar de defensa.

La audiencia se realizó el martes, donde el joven de 25 años rechazó brindar testimonio ante el fiscal Andrés Madrea. Según información proporcionada a la Agencia Noticias Argentinas, conversó durante dos horas con la defensora oficial y solo mencionó que planea presentar a otro abogado.

El asesinato de Andueza ocurrió el domingo por la madrugada en una plaza situada en la intersección de las calles Moldes y Aguilar. La policía fue alertada mediante un llamado al 911 sobre un hombre herido de un disparo en el abdomen y otro individuo que había escapado del lugar.

Andueza fue llevado al hospital Pirovano, donde se confirmó su fallecimiento al mediodía del mismo domingo debido a la grave herida ocasionada por el disparo.

A medida que avanzaron las investigaciones, se determinó que la víctima y el agresor se conocían, y que el ataque habría sido motivado por una pelea recurrente relacionada con sus preferencias en artes marciales, según informaron fuentes a este medio.

Con el análisis de las cámaras de seguridad de la zona y los testimonios iniciales recogidos, personal de la División Homicidios se dirigió al barrio de Belgrano, donde logró la detención de Ariel.

La captura se concretó horas después del crimen, cuando el sospechoso intentaba escapar. Fue detenido en la puerta de una vivienda que había pertenecido a su madre, donde se encontró una mochila negra que contenía un celular, una pistola Taurus Milenium, tres cargadores y 34 municiones del mismo calibre.

Agencia NA