El transporte urbano será gratuito en Córdoba el día de la visita del papa León XIV
La Municipalidad confirmó que no se cobrará el boleto el martes 10 de noviembre, jornada que será feriado en la provincia.
23/09/2026 | 12:15Redacción Cadena 3
FOTO: La Municipalidad confirmó la gratuidad del transporte urbano el 10 de noviembre.
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El transporte urbano de pasajeros será gratuito en la ciudad de Córdoba el martes 10 de noviembre, día de la visita del papa León XIV.
La Municipalidad confirmó la medida para esa jornada, que será feriado.
Los pasajeros podrán viajar en los colectivos urbanos sin pagar boleto durante ese día.
Hasta el momento, no hay información sobre cómo será la frecuencia de las unidades ni qué pasará con el servicio de transporte interurbano.
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Lectura rápida
¿Qué medida se implementará en Córdoba? El transporte urbano de pasajeros será gratuito.
¿Quién visitará Córdoba el 10 de noviembre? El papa León XIV visitará la ciudad.
¿Cuándo será el transporte gratuito? El martes 10 de noviembre.
¿Dónde se implementará esta medida? En la ciudad de Córdoba.
¿Por qué se hará el transporte gratuito? Debido a la visita del papa León XIV.