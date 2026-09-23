El transporte urbano será gratuito en Córdoba el día de la visita del papa León XIV

FOTO: La Municipalidad confirmó la gratuidad del transporte urbano el 10 de noviembre.

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El transporte urbano de pasajeros será gratuito en la ciudad de Córdoba el martes 10 de noviembre, día de la visita del papa León XIV.

La Municipalidad confirmó la medida para esa jornada, que será feriado.

Los pasajeros podrán viajar en los colectivos urbanos sin pagar boleto durante ese día.

Hasta el momento, no hay información sobre cómo será la frecuencia de las unidades ni qué pasará con el servicio de transporte interurbano.

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Informe de Federico Albarenque.