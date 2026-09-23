FOTO: Asesinato de un jubilado de 82 años en Bernal Oeste conmociona a la comunidad

Buenos Aires, 23 de septiembre (NA) -- Un jubilado de 82 años fue asesinado a golpes por un grupo de delincuentes durante un robo en su vivienda en la localidad bonaerense de Bernal Oeste. La víctima, identificada como José, se encontraba cenando con su esposa en su hogar, ubicado en la intersección de Orignone y Zapiola, cuando escucharon ruidos extraños que anunciaban la llegada de los intrusos.

Al menos cinco ladrones encapuchados ingresaron a la casa y atacaron al anciano con violencia, llevándolo a sufrir un infarto en medio de la agresión, lo que resultó en su fallecimiento en el acto. Tras el ataque, los delincuentes huyeron con las pertenencias que habían sustraído.

La Fiscalía que investiga el caso ha solicitado el análisis de las imágenes de las cámaras de seguridad en el área para intentar reconstruir el recorrido de los delincuentes y dar con sus identidades.

Un vecino que presenció la fuga de los malhechores indicó que estos habrían escapado en una Jeep modelo Renegade, abandonando la escena a gran velocidad en dirección a la avenida principal. El testigo también mencionó que los asaltantes estaban equipados con pasamontañas, guantes de látex y chalecos, lo que dificultó su identificación.

La violencia del ataque ha generado una profunda preocupación en la comunidad, que se siente vulnerable ante este tipo de delitos. Las autoridades locales han intensificado las medidas de seguridad y patrullaje en la zona para prevenir futuros incidentes.