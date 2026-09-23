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Asesinato de un jubilado de 82 años en Bernal Oeste conmociona a la comunidad

Un jubilado fue atacado a golpes por delincuentes en su hogar de Bernal Oeste. Los asaltantes huyeron con pertenencias y la víctima sufrió un infarto mortal en el acto.

23/09/2026 | 16:29Redacción Cadena 3

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Asesinato de un jubilado de 82 años en Bernal Oeste conmociona a la comunidad

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Buenos Aires, 23 de septiembre (NA) -- Un jubilado de 82 años fue asesinado a golpes por un grupo de delincuentes durante un robo en su vivienda en la localidad bonaerense de Bernal Oeste. La víctima, identificada como José, se encontraba cenando con su esposa en su hogar, ubicado en la intersección de Orignone y Zapiola, cuando escucharon ruidos extraños que anunciaban la llegada de los intrusos.

Al menos cinco ladrones encapuchados ingresaron a la casa y atacaron al anciano con violencia, llevándolo a sufrir un infarto en medio de la agresión, lo que resultó en su fallecimiento en el acto. Tras el ataque, los delincuentes huyeron con las pertenencias que habían sustraído.

La Fiscalía que investiga el caso ha solicitado el análisis de las imágenes de las cámaras de seguridad en el área para intentar reconstruir el recorrido de los delincuentes y dar con sus identidades.

Un vecino que presenció la fuga de los malhechores indicó que estos habrían escapado en una Jeep modelo Renegade, abandonando la escena a gran velocidad en dirección a la avenida principal. El testigo también mencionó que los asaltantes estaban equipados con pasamontañas, guantes de látex y chalecos, lo que dificultó su identificación.

La violencia del ataque ha generado una profunda preocupación en la comunidad, que se siente vulnerable ante este tipo de delitos. Las autoridades locales han intensificado las medidas de seguridad y patrullaje en la zona para prevenir futuros incidentes.

Lectura rápida

¿Qué sucedió en Bernal Oeste?
Un jubilado de 82 años fue asesinado a golpes durante un robo en su vivienda.

¿Quién fue la víctima?
La víctima fue identificada como José, un anciano que cenaba con su esposa.

¿Cuántos delincuentes participaron?
Al menos cinco ladrones encapuchados ingresaron a la casa para llevar a cabo el robo.

¿Qué medidas están tomando las autoridades?
La Fiscalía solicitó revisar las cámaras de seguridad para identificar a los delincuentes.

¿Cómo escaparon los delincuentes?
Los malhechores huyeron en una Jeep modelo Renegade hacia la avenida principal.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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