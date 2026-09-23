Consejos para mantener frescos los calabazas de herencia de Costco esta temporada

Con la llegada del otoño, muchos se encuentran ocupados embelleciendo sus hogares para la temporada. Una excelente opción para darle un toque especial a tu espacio son las calabazas de herencia de Costco, disponibles en línea a un precio de $8 cada una. Este minorista ofrece cinco variedades diferentes, que incluyen calabazas naranjas, blancas y verdes. Estas calabazas son ideales para adornar una repisa, decorar los escalones de la entrada o crear un ambiente acogedor y digno de Instagram para recibir a los invitados durante toda la temporada.

Antes de agregar estas calabazas al carrito de compras, es importante conocer algunos consejos para mantenerlas frescas hasta Halloween. Para ello, se consultó a Danielle Sherwood, maestra jardinera y editora de Epic Gardening, quien compartió sus mejores recomendaciones para que la inversión en calabazas no se desperdicie.

1. Crea un baño de vinagre inmediatamente. Aunque las calabazas compradas en la tienda ya están curadas, Sherwood sugiere sumergirlas en un baño de vinagre tan pronto como lleguen a casa. Para esto, se debe llenar un balde con una parte de vinagre y diez partes de agua, y sumergir las calabazas durante aproximadamente 30 minutos. "Esto elimina el moho que puede hacer que se pudran prematuramente", explica. Alternativamente, se puede utilizar un rociador para aplicar la mezcla sobre ellas. Luego, es fundamental dejarlas secar al aire y almacenarlas en un lugar fresco y seco, lejos de la luz solar directa.

2. Considera el tipo de calabaza de herencia. No todas las calabazas tienen la misma duración. Algunas variedades pueden mantenerse en buen estado durante un mes, mientras que otras pueden durar tres meses o más. Por ejemplo, la calabaza roja-naranja "Cinderella" tiene una piel más delgada y no dura tanto tiempo, mientras que las calabazas "Jarrahdale" de color azul, con su piel gruesa, pueden almacenarse fácilmente durante seis meses.

3. Ten en cuenta el clima. Cualquier calabaza almacenada en un lugar seco y fresco durará más que aquellas expuestas a la lluvia, el sol directo, el calor intenso o cambios bruscos de temperatura. Sherwood recomienda colocar un trozo de cartón o un pequeño taburete debajo de las calabazas para absorber la humedad que pueda acumularse. Además, es aconsejable dejar espacio entre cada calabaza para permitir una adecuada circulación de aire. "Si hay heladas nocturnas o tormentas de lluvia, es mejor llevarlas adentro hasta que el clima se estabilice", agrega.

4. Elige sabiamente al comprar. Al seleccionar calabazas en la tienda, es fundamental verificar si tienen manchas blandas, ya que esto indica que no resistirán bien con el tiempo. "Las calabazas que duran más tendrán una cáscara sólida y firme", señala Sherwood. Otro consejo importante es manejarlas con cuidado: "Si el tallo se rompe, se crea una herida que permite la entrada y propagación de la pudrición, por lo que es mejor sostenerlas por la base en lugar de por el tallo para evitar daños".