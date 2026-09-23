San Nicolás compactó 2.400 motos por escapes libres: "Los vecinos viven y duermen más tranquilos"

El municipio de San Nicolás de los Arroyos endureció las medidas contra las motos que circulan con escapes libres o generan ruidos molestos y ya lleva unas 2.400 motocicletas compactadas, según informó el intendente Santiago Passaglia en diálogo con Cadena 3.

La medida comenzó a aplicarse hace aproximadamente dos años y establece que las motos secuestradas por circular con escapes prohibidos pueden ser enviadas directamente a compactación, una vez que interviene el Juzgado de Faltas.

“Los que agarramos con el caño de escape prohibido no es que compactamos el caño de escape, compactamos directamente la moto entera con el caño de escape”, explicó Passaglia.

Cómo funciona el operativo

El intendente explicó que el municipio aprobó una ordenanza que otorga al Juzgado de Faltas la facultad de disponer la compactación de las motocicletas que incumplen la normativa.

A partir de esa herramienta legal, se realizan operativos con personal de tránsito y, en algunos casos, con apoyo policial.

Passaglia recordó un procedimiento realizado en un parque de la ciudad donde se concentraban unas 150 motos. En ese operativo, el municipio valló las cuatro calles de acceso y secuestró los vehículos, algunos de los cuales, según el intendente, circulaban pasando semáforos en rojo, participando de picadas y generando ruidos molestos.

“Cuando agarramos una moto con caño de escape va derecho a compactación”, afirmó.

“No es contra el que labura”

Ante la consulta sobre la situación legal de la medida, Passaglia diferenció la normativa de las infracciones vinculadas con documentación u otros requisitos administrativos.

“Esto no es en contra del que labura, no es en contra del que le falta alguna documentación o cumplir algún requisito”, sostuvo.

Según explicó, la norma apunta específicamente a quienes modifican sus vehículos para generar ruidos y luego circulan de esa manera por la vía pública.

“Esto va contra el que toma la decisión de gastar plata, ponerle un caño de escape y salir a la calle a hacer ruidos molestos para hacerle la vida al resto de los vecinos”, afirmó.

El impacto en los vecinos

Passaglia aseguró que la medida produjo una disminución de este tipo de situaciones y que recibió mensajes de vecinos que aseguran poder descansar con mayor tranquilidad.

El intendente también vinculó el problema de las motos que realizan picadas o generan disturbios con la seguridad urbana. En ese sentido, sostuvo que controlar estos grupos también forma parte de una estrategia más amplia para recuperar el orden en determinados sectores de la ciudad.

“Si vos no podés controlar a un grupo de motoqueros que van haciendo desmanes, difícilmente también puedas avanzar con la problemática de la inseguridad”, planteó.

La experiencia de San Nicolás también comenzó a ser consultada por otros municipios. Passaglia señaló que videos de las compactaciones se viralizaron y que recibieron mensajes de vecinos e intendentes de otras ciudades interesados en conocer la normativa.

“Muchos intendentes nos escribieron pidiéndonos la ordenanza”, contó.

El jefe comunal consideró que el problema de los escapes libres es más extendido de lo que suele reconocerse y atribuyó parte de la dificultad para enfrentarlo a la necesidad de combinar una herramienta normativa con operativos concretos para hacerla cumplir.

Entrevista de Luis Fernández Echegaray.