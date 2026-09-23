Se reanuda el juicio por el crimen de Cristian Díaz mientras el Pity Álvarez sigue internado

Buenos Aires, 23 de septiembre (NA) -- Este miércoles, el juicio por el asesinato de Cristian Díaz, en el que está imputado Cristian "Pity" Álvarez, se reanudó en medio de la situación médica del acusado, quien se encuentra internado en el Hospital Tornú tras sufrir una crisis hipertensiva. En esta audiencia, los abogados de Álvarez solicitaron nuevamente la suspensión del juicio, pero el Tribunal decidió no hacer lugar a la petición.

El abogado de Álvarez, Javier Baños, explicó en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas que la solicitud de suspensión se fundamentó en el accidente que sufrió el músico en una estación de servicio y en la decisión del Juzgado Civil N.º 4 sobre la intervención de un asesor de incapaces. Baños argumentó que continuar con el juicio en estas condiciones sería como realizarlo en ausencia del acusado, algo prohibido para este tipo de delitos.

"Sería como seguir un juicio en ausencia, lo cual para este tipo de delitos está prohibido", afirmó Baños, quien fue ex fiscal del Departamento Judicial de Morón. A pesar de estos argumentos, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 29 no accedió a la solicitud de la defensa.

El fiscal federal Sandro Abraldes respondió a la defensa pidiendo a los jueces que impongan una sanción y una multa a Baños, calificando su planteo como "alocado y absolutamente disparatado". Abraldes comentó: "Le contesté que no tenía razón y al final dije que, si el precio de no cometer una mala praxis con el Pity y era que me den una sanción administrativa, era bienvenida esa decisión".

Desde la perspectiva de la defensa, Baños consideró que el Tribunal actuó correctamente al permitir las preguntas y desestimar ambas solicitudes, describiendo su actuación como "bastante salomónica". Sin embargo, reiteró su preocupación por la continuidad del juicio en la ausencia de Álvarez, indicando que esto podría llevar a una nulidad del proceso, dado que están juzgando a una persona que no está presente.

Durante la audiencia, también declararon Cristina Congiu, madre de Álvarez, así como Claudio Sosto, Lucas Práctico y Yanina Vissio, quienes forman parte del entorno cercano del músico. Actualmente, Álvarez se encuentra estable en el Hospital Tornú, tras el accidente ocurrido en la avenida San Martín al 2400, cerca del Cementerio de la Chacarita.