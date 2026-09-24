FOTO: Meta se lanza de lleno al futuro con su agente de IA Muse y nuevas funcionalidades

Meta presentó su agente de inteligencia artificial, Muse, durante el evento anual Connect en Menlo Park. El CEO Mark Zuckerberg destacó que la compañía está decidida a profundizar su inversión en esta tecnología, que promete revolucionar la forma en que los usuarios interactúan con sus dispositivos y servicios digitales.

El agente, que tiene un avatar físico llamado Jolly, está diseñado para ayudar a los usuarios con tareas cotidianas conectándose a aplicaciones y servicios como correos electrónicos y calendarios. En el evento, Zuckerberg reveló una serie de nuevas capacidades y integraciones que buscan hacer de Muse un asistente más útil y omnipresente en la vida diaria de los usuarios. Esto incluye su futura disponibilidad en las gafas inteligentes de Meta.

Desde su lanzamiento a principios de septiembre, Muse ha sido promocionado como un agente más accesible en comparación con sus competidores, permitiendo a los usuarios automatizar tareas rutinarias de manera sencilla. "El centro de nuestra visión es Muse", afirmó Zuckerberg, vestido con un atuendo informal que decía: "Construir es mi lenguaje del amor". El CEO también anticipó que Muse se convertirá en una superinteligencia personal utilizada por miles de millones de personas para alcanzar sus metas.

Zuckerberg indicó que Muse también generará ingresos para los usuarios y para Meta en el futuro. "Estamos respaldando esto haciendo que Muse sea gratuito por un gran número de tokens, con la expectativa de que, a largo plazo, obtendremos ganancias al cobrar una pequeña tarifa por las transacciones", explicó.

Entre las nuevas características anunciadas, se incluye la posibilidad de que los usuarios creen un avatar digital para su agente, lo que les permitirá interactuar en tiempo real a través de video chat. Este nuevo modelo, denominado Muse Realtime Avatar, busca dar un rostro y una personalidad al software, facilitando conversaciones más naturales.

Además, Muse será integrado en las gafas inteligentes de Meta, lo que permitirá a los usuarios interactuar simplemente hablando con sus gafas. Este asistente activará comandos mediante una palabra clave y podrá guiar a los usuarios en ejercicios personalizados, registrar comidas y ayudar en la compra de productos.

Meta también anunció que Muse podrá ejecutar tareas en computadoras Mac, permitiendo que los usuarios deleguen trabajos a su agente. Alexandr Wang, jefe de IA de Meta, mencionó que esto permitirá a los usuarios alejarse de sus computadoras mientras Muse sigue trabajando en las tareas asignadas.

Otra novedad es que Muse tendrá su propio correo electrónico, lo que facilitará la gestión de tareas y la comunicación en hilos de correo. Los usuarios podrán añadir a Muse en sus correos para que maneje asuntos en su nombre.

Meta ha establecido asociaciones con empresas como Stripe y Shopify para potenciar las capacidades de compra de Muse. Esto permitirá al asistente acceder a catálogos de productos y realizar compras casi en cualquier lugar de internet. Wang también destacó que Muse podrá conectarse con aplicaciones de pequeños negocios, y la compañía ha abierto su plataforma a desarrolladores para crear sus propios conectores.

Con más de 1,500 solicitudes en menos de una semana, Wang considera que esto representa una oportunidad generacional para construir en una nueva plataforma que está en auge.