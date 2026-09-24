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Las bibliotecarias de Lisboa: espionaje y secretos en tiempos de guerra

En plena Segunda Guerra Mundial, dos mujeres se convierten en agentes encubiertas en Lisboa, desafiando el peligro y el engaño.

24/09/2026 | 06:00Redacción Cadena 3

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Las bibliotecarias de Lisboa: espionaje y secretos en tiempos de guerra

FOTO: Las bibliotecarias de Lisboa: espionaje y secretos en tiempos de guerra

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En el contexto de la Segunda Guerra Mundial, el nuevo libro "Las bibliotecarias de Lisboa" nos transporta a 1943, donde la ciudad portuguesa se convierte en un epicentro de espionaje y secretos. A través de las vidas de Selene y Beatrice, dos mujeres reclutadas por la Oficina de Inteligencia de Estados Unidos, el autor nos presenta una narrativa que combina la historia con la aventura.

Oficialmente, Selene y Bea trabajan como bibliotecarias, pero su verdadera misión es mucho más peligrosa. En un entorno donde la traición y el engaño son moneda corriente, las protagonistas se ven inmersas en un mundo de intrigas, donde deben lidiar con personajes como Luca Caldeira, un seductor que las introduce en los lujosos salones de baile de Lisboa, y el agente Gable, quien las conecta con un oscuro entramado de informantes.

La tensión crece a medida que las misiones de Selene y Bea se complican, y la línea entre la lealtad y la traición se vuelve difusa. La historia no solo explora el papel de las mujeres en un contexto bélico, sino que también pone de relieve la importancia de la inteligencia y la estrategia en tiempos de crisis. La prosa del autor logra capturar la esencia de una época marcada por el conflicto, ofreciendo una perspectiva fresca y emocionante sobre el espionaje.

"Las bibliotecarias de Lisboa" es más que una simple novela histórica; es un recordatorio de que las mujeres han desempeñado roles cruciales en la historia, a menudo invisibles. La obra invita a reflexionar sobre el sacrificio y la valentía, elementos que resuenan con fuerza en la actualidad. En un mundo donde la información es poder, la historia de Selene y Bea se convierte en un relato relevante y necesario.

Ficha del libro:

| Campo | Detalle |

|-------------------|------------------------------|

| Género | Histórica y aventuras |

| Editorial | MAEVA |

| Año de edición | 2026 |

| ISBN | 9791388136368 |

| ISBN digital | 9791388136498 |

| Idioma | Español |

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