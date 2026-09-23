La brutal agresión de la policía brasileña a hinchas de Estudiantes tras un gol en el Morumbí

FOTO: Estudiantes clasificó en Brasil a las semifinales de la Libertadores.

Buenos Aires, 23 de septiembre (NA) - Un video que circula en redes sociales muestra el instante en que hinchas de Estudiantes de La Plata sufrieron una agresión por parte de la policía brasileña, justo después de celebrar el gol de Alexis Castro, que aseguró la clasificación del equipo argentino a las semifinales de la Copa Libertadores.

El clip, compartido por un usuario brasileño, lleva la inscripción: "Gol de la clasificación desde dentro de la hinchada de Estudiantes", en portugués. Los incidentes tuvieron lugar el 16 de septiembre, durante el partido de vuelta de los cuartos de final, donde el "Pincha" triunfó 1 a 0 sobre el "Timão".

La grabación provocó una ola de indignación entre los internautas, quienes observaron cómo los hinchas celebraban el gol cuando al menos cinco agentes de seguridad brasileños los embestían, equipados con bastones y escudos.

En el video no se aprecia ningún tipo de provocación por parte de los argentinos, quienes simplemente aplaudían a sus jugadores en el arco correspondiente.

La violencia policial generó un fuerte rechazo en las redes, donde muchos usuarios expresaron su preocupación por el accionar de las fuerzas de seguridad en Brasil durante los encuentros de equipos argentinos. Este tipo de incidentes no son aislados, ya que ha habido casos similares con otros clubes argentinos como Boca Juniors, Argentinos Juniors y la propia Selección nacional.

El 23 de septiembre de 2025, hinchas de Lanús también fueron víctimas de agresiones durante un partido en el Maracaná, donde la policía utilizó gas pimienta y golpeó a aficionados en la tribuna.

En un evento anterior, el 14 de agosto de 2025, hinchas de Godoy Cruz sufrieron una situación similar en el estadio Arena MRV de Belo Horizonte, donde se desató un conflicto entre las autoridades y los aficionados tras el final del encuentro.

Además, el 20 de agosto de 2024, el equipo de San Lorenzo enfrentó una situación de violencia en el mismo escenario, con la policía utilizando gases lacrimógenos y agrediendo a los hinchas.

En 2023, también se registraron incidentes con hinchas de Argentinos Juniors, Boca y la Selección argentina, quienes experimentaron agresiones policiales en Brasil, incluyendo un episodio notorio en el Maracaná.

Uno de los episodios más recordados ocurrió el 21 de noviembre de 2023, cuando la Selección argentina se enfrentó a Brasil, y se produjeron enfrentamientos entre los jugadores y la policía en defensa de los hinchas.