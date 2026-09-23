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El presidente de la FIA respaldó a Gasly: "El abuso en línea es completamente inaceptable"

Mohammed Ben Sulayem condenó los ataques contra el piloto de Alpine y su familia luego del GP de España y llamó a combatir el acoso en redes sociales.

23/09/2026 | 19:07Redacción Cadena 3

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El presidente de la FIA respaldó a Gasly:

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El presidente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), Mohammed Ben Sulayem, expresó su respaldo a Pierre Gasly luego de las amenazas, insultos y episodios de acoso que el piloto francés y su familia recibieron en redes sociales tras el Gran Premio de España.

A través de un mensaje publicado en Instagram, Ben Sulayem calificó las agresiones como “completamente inaceptables” y manifestó su apoyo al piloto de Alpine.

“Ningún piloto, oficial, voluntario o aficionado debería tener que enfrentarse a esto”, sostuvo el titular de la FIA, quien además remarcó que el problema no afecta solamente a los protagonistas de la Fórmula 1, sino a toda la comunidad del automovilismo.

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El mensaje del presidente de la FIA

Ben Sulayem explicó que este tipo de situaciones fueron uno de los motivos que impulsaron la creación de United Against Online Abuse (UAOA), una iniciativa destinada a combatir el acoso y el abuso en internet.

“Simplemente no podemos aceptar el odio en línea dentro de nuestro deporte y todos tenemos la responsabilidad —organismos rectores, equipos, pilotos, aficionados y plataformas de redes sociales— de combatir este comportamiento y crear un entorno basado en el respeto”, afirmó.

El presidente de la FIA también señaló que la competencia y la pasión forman parte del automovilismo, pero estableció una diferencia entre la rivalidad deportiva y las agresiones personales.

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“La competición y la pasión están en el corazón del deporte motor, pero el abuso no tiene lugar en él”, expresó.

El conflicto entre Gasly y Colapinto

Las amenazas contra Gasly se produjeron después del Gran Premio de España, donde el piloto francés protagonizó un episodio en pista con Franco Colapinto.

Tras aquella situación, Gasly había denunciado públicamente los mensajes de odio que recibió y reveló que algunos de los ataques también alcanzaron a integrantes de su familia.

El episodio generó además una reacción de Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine, quien pidió a los fanáticos argentinos que cesaran las agresiones y advirtió sobre las consecuencias que este tipo de comportamiento podría tener en la relación de Colapinto con los medios y los aficionados.

Durante su estadía en Argentina, Ben Sulayem también se refirió a la problemática en el marco del Congreso Americano de la FIA y destacó la iniciativa contra el abuso en línea.

El dirigente concluyó su mensaje con un llamado a actuar de manera conjunta para proteger a todos los integrantes de la comunidad del automovilismo y sostuvo que las instituciones, equipos, pilotos, aficionados y plataformas digitales tienen responsabilidad en esa tarea.

Lectura rápida

¿Quién expresó su apoyo a Pierre Gasly? Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA, expresó su apoyo tras las amenazas y acosos recibidos por el piloto.

¿Qué calificó Ben Sulayem como inaceptable? Las agresiones y amenazas recibidas por Pierre Gasly y su familia en redes sociales.

¿Qué iniciativa se creó para combatir el acoso en línea? United Against Online Abuse (UAOA) fue creada para combatir el abuso en internet.

¿Qué pidió Flavio Briatore a los fanáticos argentinos? Que cesaran las agresiones hacia Gasly y advirtió sobre las consecuencias de tales comportamientos.

¿Dónde se refirió Ben Sulayem a la problemática del acoso en línea? Durante su estadía en Argentina, en el Congreso Americano de la FIA.

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