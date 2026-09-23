Diego Dabove deja su cargo como entrenador de Tigre tras un ciclo de un año y ocho meses

Buenos Aires, 23 de septiembre (NA) – El entrenador Diego Dabove presentó su renuncia en Tigre, poniendo fin a un ciclo de un año y ocho meses de trabajo, durante el cual dirigió 76 partidos en total y enfrentó un complicado segundo semestre de 2025.

Según informaciones de la Agencia Noticias Argentinas, el director técnico dejó al "Matador" en el décimo puesto del Torneo Clausura 2025, con 12 puntos y tres derrotas consecutivas.

De esta manera, Diego Dabove, quien comenzó su carrera como entrenador principal en Godoy Cruz en 2017, finaliza su paso más extenso por un club, tras haber dirigido al equipo de la zona norte del conurbano bonaerense en 76 ocasiones y haber conseguido el 49% de los puntos.

Dabove concluyó su octavo ciclo en el fútbol profesional como DT, luego de una derrota agónica por 3-2 ante Vélez, que aceleró su salida de un club donde sus últimos meses no alcanzaron el nivel esperado que había logrado durante su primer año y medio.

Confirmado como entrenador del "Matador" en enero de 2025, Dabove tuvo su mejor clasificación en la fase regular de los actuales torneos cortos en el Apertura de ese año, en el que alcanzó el quinto lugar con 27 unidades, aunque fue eliminado en octavos de final por San Lorenzo.

Su séptimo lugar en el Clausura, con cinco puntos menos, le permitió asegurar la clasificación a la Copa Sudamericana del año siguiente. Superó la primera instancia eliminatoria, venciendo 1-0 a Lanús, pero fue eliminado en cuartos de final ante Racing.

El 2026 del entrenador nacido en Banfield no comenzó de la mejor manera, ya que no pudo clasificar entre los ocho mejores del Apertura. Sin embargo, un buen cierre de semestre le permitió avanzar en la fase de grupos de la Sudamericana, donde terminó en segundo lugar y tuvo que jugar los playoffs.

Al iniciar la segunda mitad de la temporada, a pesar de eliminar a Nacional de Uruguay tras un sorpresivo triunfo por 3-0 como visitante, el "Matador" fue eliminado por Montevideo City Torque en octavos de final. Con solo un triunfo en ocho fechas, Dabove decidió renunciar al cargo.