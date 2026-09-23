Talleres piensa en el clásico: con "9" u otro esquema

Si bien falta mucho para el superclásico entre Talleres y Belgrano, a Omar de Felippe se le plantea un gran interrogante: sin el uruguayo Agustín Alvarez Martínez, expulsado contra Instituto, ¿jugará con otro “9” o sin un “9”?

Al no tener muchas variantes en el centro del ataque tras la salida de Ronaldo Martínez a Vélez, el entrenador cuenta con la opción más cercana del joven Valentín Dávila como o apostar un pleno al boliviano Daniel Ribera, goleador de la reserva y con algunas prácticas con el plantel profesional.

Esta posibilidad no sería la más potable, principalmente para no exponer en un mal momento deportivo a los chicos del club.

Si la opción es jugar sin “9”, entonces aparecen alternativas como explotar los carriles con Valentín Depietri y Rick Lima Morais y jugar con un doble enlace para lo cual aparecen tres nombres: Franco Cristaldo – Giovanni Baroni – Matías Galarza.

En cambio, si la variante es puesto por puesto, Dávila será el reemplazante natural de Alvarez Martínez.

Dávila tiene ocho partidos en el Clausura, pero ninguno arrancando desde el vamos, siendo ante Unión su última aparición y en la que estuvo en cancha apenas un minuto.

En lo que va del año calendario, Dávila jugó 26 partidos cuatro como titular y su última vez desde el inicio de un encuentro fue en el Apertura, ante el mismo Unión en Santa Fe el pasado 2 de mayo y en la que disputó 66’.

En ese Apertura contabilizó además 28 minutos en el clásico de la etapa clasificatoria y otros 8’ en el partido de los octavos de final.

Dávila marcó cuatro goles en 2026, todos en la etapa regular del Apertura: 2 ante Gimnasia de Mendoza, y uno contra Instituto e Independiente.