Tapia solicita a River donación del alquiler del Monumental para despedida de Messi

Buenos Aires, septiembre 23 (NA) - El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, le solicitó a River que no se le cobre el alquiler del estadio Monumental para el partido de despedida de Lionel Messi con la Selección argentina.

En un documento oficial, se requirió al "Millonario" que el canon de casi 500.000 dólares sea destinado a una entidad benéfica. Esta solicitud fue realizada por Tapia a Ignacio Villarroel, vicepresidente primero del club.

El pedido está registrado en la página web de la Liga Profesional, en un resumen de la reunión del Comité Ejecutivo, donde River participó nuevamente tras su ausencia desde marzo de este año.

Tapia pidió a Villarroel que transmita a las autoridades del club la propuesta de la AFA de no cobrar el alquiler del Monumental para el partido despedida de Lionel Messi, programado para el 6 de octubre, considerando la relevancia y el alcance internacional del evento, y sugiriendo que ese canon sea donado a una entidad de beneficencia", se detalla en el sitio oficial.

Por el momento, el club de Núñez no ha ofrecido una respuesta definitiva a la propuesta de la AFA. Es importante mencionar que, además del partido entre Argentina y Benin el 6 de octubre, se anticipa que el sábado 3 se jugará el encuentro contra Burkina Faso también en el Monumental.

La AFA recibió los reclamos de River para el fútbol argentino

En su regreso a las reuniones del Comité Ejecutivo de la AFA, River presentó un documento en el que plantea diversas modificaciones para el fútbol argentino, incluyendo la reducción de equipos en Primera.

A través del sitio de la Liga Profesional, la AFA dio a conocer este hecho: "El Club Atlético River Plate, representado por su vicepresidente 2.º, Ignacio Villarroel, anunció la presentación de un documento con una serie de reformas (las cuales habían sido divulgadas oficialmente por el club un día antes de la realización de este Comité).

A su vez, explicaron cómo se abordaron las medidas internamente: "Van a ser analizadas y tratadas con miras a la temporada 2028, dado que todas las competencias de la 2027 fueron definidas con mucha anticipación".