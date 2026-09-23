Xi Jinping inicia visita de Estado a EE.UU. con recepción de Trump en Base Andrews

Buenos Aires, 23 de septiembre (NA) --El presidente de China, Xi Jinping, ha llegado este miércoles a Estados Unidos para llevar a cabo una visita de Estado que se extenderá por tres días. Fue recibido por el mandatario estadounidense, Donald Trump, en la Base Conjunta Andrews.

Donald Trump y la primera dama, Melania Trump, dieron la bienvenida al líder chino y a su esposa, Peng Liyuan, en una alfombra roja de 30 metros dispuesta en la pista de aterrizaje de la base.

El avión que transportaba al presidente chino aterrizó a las 17:39, hora del Este (18:39 de Argentina), y una guardia de honor fue organizada para recibir a las autoridades chinas. Además, dos bombarderos B-1 sobrevolaron la Base Andrews como parte de los honores por la llegada de Xi.

Xi Jinping realiza su primera visita en 11 años a Estados Unidos, donde este jueves se reunirá nuevamente con Trump, marcando el tercer encuentro entre ambos mandatarios en menos de un año.

Entre los eventos destacados de esta visita histórica se incluyen una cena de Estado con figuras prominentes del sector tecnológico, una ceremonia militar en la Casa Blanca que contará con sobrevuelos de aviones a reacción, y una visita a los Archivos Nacionales, donde se conservan la Declaración de Independencia y la Constitución originales.

A diferencia de Trump, el mandatario chino no llevará consigo una gran delegación de altos ejecutivos de grandes empresas, como lo hizo el presidente estadounidense durante su visita a Pekín en mayo de este año, según lo anticipado por The Wall Street Journal.

Trump se enfrenta a un dilema entre su promesa de reducir las importaciones chinas a través de aranceles y la posibilidad de alcanzar acuerdos con China en este encuentro, justo antes de las elecciones de medio término y de la expiración de una tregua comercial, según un analista de Reuters.

El tema principal de la agenda será la extensión de la frágil tregua comercial, que vence el 10 de noviembre.

Se espera también una reducción mutua de aranceles: ambas partes se refieren a esto como el objetivo "30 por 30", que consiste en eliminar 30.000 millones de dólares en bienes importados por cada lado.

En el ámbito de la inteligencia artificial, que ambos países consideran de alto impacto en el equilibrio de poder, las principales preocupaciones de Estados Unidos son el uso por parte de empresas chinas de modelos estadounidenses para entrenar los suyos y la posibilidad de que actores malintencionados utilicen los modelos chinos de manera peligrosa.

China no desea que el debate sobre la seguridad se convierta en un medio para limitar su desarrollo tecnológico.

Previo a la visita, el periódico oficial chino People’s Daily subrayó cuatro líneas rojas para China: la cuestión de Taiwán, la democracia y los derechos humanos, los sistemas y vías políticas, y el derecho al desarrollo.

Respecto a la primera cuestión, Pekín podría basar su argumento en un comunicado conjunto firmado por ambos países en 1982, en el que Washington expresa su intención de reducir gradualmente las ventas de armas a la isla.

China también buscaría que Estados Unidos suspenda las entregas de armamento que Taiwán ya adquirió.

Agencia NA