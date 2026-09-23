Hijo del embajador israelí en EE. UU. gravemente herido tras un atropello en Cisjordania

Buenos Aires, 23 de septiembre (NA) -- Un grave incidente ocurrió hoy miércoles en Cisjordania, donde el hijo del embajador de Israel en Estados Unidos resultó herido tras ser atropellado. Las autoridades israelíes han calificado el suceso como un ataque vehicular en la ruta 443.

El conductor palestino fue abatido por las fuerzas de seguridad, según información de la Agencia Noticias Argentinas.

Neria Leiter, quien es reservista militar, sufrió lesiones graves cuando el vehículo se dirigió hacia una patrulla de policía en un control cercano. Según el reporte policial, Leiter se encontraba de servicio junto a un oficial de policía en el momento del ataque y fue trasladado en estado crítico al hospital Shaare Zedek de Jerusalén.

Su padre, el embajador Yechiel Leiter, compartió en la red social X que el personal médico está haciendo todo lo posible para salvar la vida de su hijo. En su mensaje, escribió: "Neria necesita un milagro".

Tras este trágico evento, el jefe del Ejército israelí, Eyal Zamir, ha tomado la decisión de activar el cuartel general de la 98ª División en Cisjordania. Zamir indicó que esta acción responde a una "evaluación de la situación" y busca fortalecer el mando y control en la región, ampliando así las capacidades tanto defensivas como ofensivas.

La violencia en Cisjordania ha aumentado significativamente desde el inicio de la guerra en Gaza en octubre de 2023, caracterizándose por incursiones militares israelíes, ataques por parte de palestinos y episodios de violencia relacionados con colonos.