Alertas de inteligencia advierten sobre posibles ataques rusos a países de la OTAN que apoyen a Ucrania

FOTO: Rusia podría atacar a países que no estén alineados a la OTAN.

Buenos Aires, 23 de septiembre -- Altos funcionarios de los servicios de inteligencia de la República Checa, Letonia, Suecia y de Estados Unidos (CIA) advirtieron que Rusia podría realizar un ataque contra los países de la Alianza del Atlántico Norte (OTAN) que apoyen su postura respecto a Ucrania; y si bien no revelaron cuándo, sostuvieron que el probable ejercicio o provocación podría suceder en cuestión de meses.

Según supo la agencia Noticias Argentinas, la información sobre los hipotéticos planes de escalada del Kremlin fue revelada al periódico británico The Guardian, donde una fuente cercana al Ministerio de Defensa de Lituania precisó que las fuerzas rusas "utilizarán drones lanzados desde el mar, ocultos en el contenedor de un barco" y evaluó que eso "no es difícil en absoluto".

Por su parte, el jefe del servicio de seguridad BIS de la República Checa, Michal Koudelka, reveló al periódico británico que el accionar de Rusia podría incluir incursiones limitadas en territorios fronterizos con el país, provocaciones de bandera falsa y campañas masivas de influencia.

"Ellos creen que si escalan lo suficiente, los países europeos decidirán no apoyar a Ucrania", afirmó Koudelka.

Qué postura tienen los países bálticos

Las autoridades de inteligencia en los países bálticos mantienen una postura de cautela ante la posibilidad de un avance ruso, argumentando que las fuerzas de Moscú siguen concentradas en Ucrania.

"No vemos indicios de un ataque inminente (...) Sigue siendo una pregunta abierta si tienen planes directos y concretos o si simplemente se enmarca en sus intentos generales de sembrar miedo e incertidumbre en la sociedad occidental", explicó el director general del servicio de seguridad estatal de Letonia (VDD), Normunds Mezviets.

Por su parte, Jonatan Vseviov, secretario general del Ministerio de Asuntos Exteriores de Estonia, descartó acciones inminentes desde Moscú y pidió calma: "Si hay razones para temer un ataque, tengan la seguridad de que lo dejaremos claro. Hasta entonces, mantengan la calma, sigan adelante y apoyen a Ucrania", escribió en su cuenta en X.