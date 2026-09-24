Clima en CABA: cómo estará el tiempo este jueves 24 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Ahora

En este momento, el cielo en CABA presenta nubes cubiertas y la temperatura actual es de 14°. La sensación térmica se siente un poco más fresca, alcanzando los 14°. La humedad es del 62%, lo que contribuye a una atmósfera algo densa. La visibilidad es óptima, con un alcance de 10000 m. El viento sopla a 5 m/s desde el norte-noroeste, mientras que la presión atmosférica se mantiene en 1013 hPa.

El clima hoy jueves 24 de septiembre

Para hoy, se anticipa una temperatura mínima de 13° y una máxima de 24°. El día se caracterizará por un cielo mayormente nublado, sin probabilidades de lluvia. El viento se mantendrá leve, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable a pesar de la nubosidad. La humedad y la presión atmosférica se mantendrán en niveles estables, contribuyendo a un clima templado.

Pronóstico extendido

Los próximos días en CABA se presentarán con temperaturas variables. Para el viernes 25 de septiembre, se espera una mínima de 15° y una máxima de 25°, con cielo nublado. El sábado 26, la mínima será de 15° y la máxima de 19°, manteniendo el cielo cubierto. El domingo 27, se prevé una mínima de 14° y una máxima de 19°, con condiciones similares. Para el lunes 28, se anticipa una ligera lluvia, con mínima de 16° y máxima de 19°. Finalmente, el martes 29, la mínima será de 15° y la máxima de 20°, con posibilidad de lluvias moderadas.