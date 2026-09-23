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La música, juegos del aire: las mil versiones de “Costumbres argentinas” en el piano de Feferovich

El director de orquesta se divirtió interpretando la canción de Los Abuelos de la Nada como música clásica, zamba, vals, flamenco, tango y cuarteto. Al final, los integrantes de “Amamos Argentina” le hicieron el coro.  

23/09/2026 | 23:45Redacción Cadena 3

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Sergio Feferovich deleitó a la audiencia con su sensibilidad lúdica en el piano.

FOTO: Sergio Feferovich deleitó a la audiencia con su sensibilidad lúdica en el piano.

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    Audio. La música, juegos del aire: las mil versiones de “Costumbres argentinas” en el piano de Feferovich

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En el aire del programa “Amamos Argentina” de Cadena 3, conducido por Chema Forte, el pianista y director de orquesta, Sergio Feferovich, protagonizó este miércoles a la tarde un momento radial único al improvisar diversas versiones del clásico “Costumbres argentinas”.

Durante la emisión, el músico reflexionó sobre el sentido lúdico de la interpretación, señalando que, mientras en español se utiliza el verbo "tocar", idiomas como el inglés (to play) o el francés (jouer) emplean la palabra "jugar".

Con ese espíritu de juego, Feferovich aceptó el desafío de reversionar en el piano la emblemática canción de Los Abuelos de la Nada, recordando además que la versión original del tema fue registrada durante un recital en vivo y no en un estudio de grabación.

Sin preparación previa y guiado por la improvisación, el maestro comenzó a explorar cómo sonaría la canción si hubiese sido concebida por distintos referentes de la música clásica y el tango.

En su recorrido instrumental, recreó la melodía al estilo de un minué de Luigi Boccherini y luego la fusionó con el célebre "Claro de luna" de Ludwig van Beethoven, despertando la admiración del equipo en el estudio.

Asimismo, ejecutó una adaptación a ritmo de tango al estilo de Astor Piazzolla, demostrando la versatilidad de la composición original frente a diferentes marcos armónicos.

La travesía sonora continuó hacia ritmos tradicionales y folclóricos, abarcando un compás de vals en tres tiempos y una zamba norteña evocada como "Zamba de mi esperanza".

Ante el reto planteado por Chema Forte de interpretar la pieza en clave de flamenco, Feferovich explicó la complejidad técnica de dicho género, pero logró volcar la armonía hacia un matiz de carácter español.

A lo largo de la columna, el pianista enfatizó que cada una de estas píldoras musicales surgía de manera completamente espontánea.

Para conectar directamente con la audiencia de Córdoba y todo el país, Feferovich trasladó el tema al terreno del cuarteto, imaginando cómo la habría compuesto el recordado Rodrigo.

El punto culminante del segmento se vivió cuando el músico convocó a los integrantes del equipo de producción y periodistas presentes en el estudio para conformar un improvisado "coro de ángeles", que entonó el estribillo de la canción.

La experiencia se complementó con la emisión al aire de una fragmento traducido al francés, festejado por los presentes.

Al reflexionar sobre el encuentro, Feferovich destacó el valor de la música como un canal de comunicación capaz de unir a las personas a través de un clásico compartido.

Tras agradecer la invitación de la mesa, el artista anunció las fechas de su espectáculo "La música de las ideas" en Puerto Madryn y Trelew.

De este modo, la emisión de Cadena 3 ofreció un espacio de virtuosismo y divulgación cultural a partir de uno de los grandes himnos del rock nacional.

Lectura rápida

¿Qué hizo Sergio Feferovich en el programa? Improvisó diversas versiones del clásico “Costumbres argentinas”.

¿Quién conduce el programa? El programa “Amamos Argentina” es conducido por Chema Forte.

¿Cuándo ocurrió el evento? Ocurrió este miércoles a la tarde.

¿Dónde se realizó la emisión? La emisión se realizó en Cadena 3.

¿Por qué es relevante la actuación de Feferovich? Demostró la versatilidad de la música a través de improvisaciones en diferentes estilos.

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