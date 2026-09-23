Acusaron a un diputado de drogarse en plena sesión y él lo desmintió: "Es una operación política"

FOTO: Juan Manuel Rossi fue acusado de drogarse en plena sesión y él lo desmintió: qué dijo.

El diputado provincial de Entre Ríos, Juan Manuel Rossi, dirigente del Partido Socialista e integrante del bloque Juntos por Entre Ríos, rechazó las acusaciones sobre un supuesto consumo de cocaína durante una sesión legislativa. Aseguró que manipulaba el capuchón de una birome y sostuvo que el video difundido en redes sociales fue alterado para perjudicarlo.

En diálogo con Cadena 3, afirmó: "Ni me drogo ni nunca me drogué". También anunció que presentará una denuncia por calumnias e injurias y que se someterá a un análisis toxicológico en un laboratorio privado de Paraná.

Rossi explicó que las imágenes corresponden a la sesión del 29 de julio, durante un debate sobre una reforma previsional, y que provienen de la transmisión oficial de la Cámara de Diputados. Según relató, el fragmento comenzó a circular casi dos meses después, desde una cuenta de X con pocos seguidores.

Sobre el movimiento que originó las acusaciones, indicó que tenía el capuchón a la altura del ombligo y que lo acercó a la boca. Mencionó que a veces tiene problemas con la tinta de la birome y sostuvo que la zona blanca interpretada como una sustancia era, en realidad, parte del cuello de su camisa.

El legislador agregó que, en ese momento, hablaba una diputada ubicada a su izquierda, por lo que él aparecía dentro del encuadre de la cámara. Explicó que miraba hacia la derecha porque allí había una pantalla que reproducía la transmisión de la sesión.

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Según su versión, el fragmento difundido fue puesto en blanco y negro, ralentizado y detenido en determinados planos, lo que favoreció la confusión entre el objeto y su camisa clara. Por eso, pidió contrastarlo con la grabación oficial en color.

Consultado sobre si se habían incorporado elementos a la imagen, aclaró que no podía afirmarlo y planteó que esa posibilidad debía ser examinada por un especialista. "No puedo asegurar que haya un agregado de algo", expresó.

También remarcó que las sesiones se desarrollan ante legisladores, trabajadores de la Cámara y periodistas, con una concurrencia que estimó en más de 200 personas. Consideró "delirante" que se lo acusara de consumir drogas en ese contexto y aseguró que tampoco fuma cigarrillos.

Respecto del estudio, precisó que se realizará un análisis toxicológico de orina al finalizar la sesión de la jornada. Explicó que eligió un laboratorio privado por su condición de funcionario provincial y que la muestra se obtendrá en el propio laboratorio, para dar transparencia al procedimiento.

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Anticipó que difundirá los resultados apenas estén disponibles y los pondrá a disposición del periodismo. Al momento de la entrevista, el examen todavía no se había realizado.

Rossi calificó la difusión del video como una "operación política", aunque reconoció que no contaba con pruebas directas sobre su organización. Sostuvo que el objetivo era perjudicarlo a él y al gobierno provincial encabezado por Rogelio Frigerio.

Relató que se enteró de la circulación de las imágenes por personas del gobierno entrerriano y afirmó que recibió respaldo público de funcionarios provinciales. Según señaló, otros integrantes de esa administración ya habían sido objeto de ataques similares.

El diputado describió un mecanismo que, de acuerdo con lo que le explicaron personas vinculadas con los medios y las redes, comienza con publicaciones en cuentas pequeñas y luego escala hacia perfiles con más seguidores, medios de comunicación e influencers.

Además, vinculó su interpretación sobre una campaña en su contra con planteos sobre presuntos hechos de corrupción en Entre Ríos. No identificó durante la entrevista a los responsables de la difusión del video y advirtió que este tipo de episodios podría repetirse a medida que se acerquen las elecciones del año próximo.

Finalmente, reivindicó su pertenencia al Partido Socialista, recordó a Hermes Binner y las gestiones de esa fuerza en Santa Fe y Rosario, y destacó la importancia de la ética y del manejo de los fondos públicos. "Podemos mostrar cómo vivimos, de qué trabajamos, cómo usamos los recursos públicos", sostuvo.

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Entrevista de Rodolfo Barili.