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Un hombre de San Isidro recupera más de $27 millones tras conflicto con plan de ahorro

El suscriptor había dejado de pagar en la cuota 58 por los aumentos y rechazó un reintegro inicial de $7,4 millones.

23/09/2026 | 13:48Redacción Cadena 3

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Buenos Aires, 23 de septiembre (NA) – Un residente de San Isidro obtendrá $27.674.050 tras llegar a un acuerdo con la administradora de un plan de ahorro, que inicialmente le había ofrecido un reintegro de $7.482.676.

Este consumidor había pagado 58 cuotas para la adquisición de un vehículo en una concesionaria de Boulogne, pero decidió cesar los pagos debido a las dificultades económicas provocadas por los constantes aumentos.

Cuando se produjo el cierre administrativo del plan, la empresa le comunicó que el monto a reintegrar era de $7.482.676. Sin embargo, el vecino rechazó esta propuesta, argumentando que las deducciones aplicadas representaban cerca del 75% del capital que había aportado durante el contrato.

Frente a la falta de un acuerdo directo, el afectado se dirigió a Defensa del Consumidor de San Isidro, que convocó a ambas partes a una mediación.

El proceso se llevó a cabo a través de dos audiencias virtuales, donde la representación legal de la administradora modificó su oferta inicial.

Según las actas, el apoderado de la firma aclaró que no reconocía incumplimiento ni responsabilidad en la liquidación anterior, pero propuso una nueva oferta para resolver el conflicto y evitar un posible litigio judicial.

Finalmente, las partes firmaron un acuerdo conciliatorio, por el cual la empresa pagará al vecino una suma única y definitiva de $27.674.050 como haber neto.

Como parte del acuerdo, el reclamante cede total e irrevocablemente la titularidad del plan a la administradora y renuncia expresamente a iniciar acciones o reclamos futuros relacionados con el trámite.

El convenio también incluye una cláusula de confidencialidad que prohíbe a los firmantes divulgar los términos específicos del mismo.

Guillermo Tear, director de Defensa del Consumidor de San Isidro, subrayó la importancia de la mediación municipal. "Nuestra prioridad es ofrecer una vía de diálogo técnico y jurídico que acerque a las partes, garantizando que tanto los ciudadanos como las empresas encuentren un canal ágil para resolver diferencias de forma colaborativa y sin la necesidad de costos o tiempos de un proceso judicial", afirmó.

Lectura rápida

¿Qué logró el vecino de San Isidro?
Recuperará $27.674.050 tras un acuerdo con la administradora de su plan de ahorro.

¿Por qué dejó de pagar el suscriptor?
Decidió discontinuar los pagos por los constantes aumentos en las cuotas.

¿Cuál fue la primera oferta de la empresa?
La firma ofreció un reintegro inicial de $7.482.676, que fue rechazado por el vecino.

¿Qué mediación se realizó?
Defensa del Consumidor de San Isidro organizó audiencias virtuales para resolver el conflicto.

¿Qué incluye el acuerdo final?
El vecino cede la titularidad del plan y renuncia a futuros reclamos, además de recibir la suma acordada.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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