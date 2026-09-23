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Entrena en una rotonda y ganó una medalla en los Suramericanos: la emotiva historia de Neli Peñaflor

La atleta santiagueña consiguió el bronce en los 10.000 metros en pista de los Suramericanos. En Frías, se prepara en una rotonda de 375 metros porque no tiene una pista de atletismo. “Es un lugar muy preciado”, dijo.

23/09/2026 | 15:25Redacción Cadena 3

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Nélida Peñaflor, orgullosa con su medalla (Foto: nelii_p)

FOTO: Nélida Peñaflor, orgullosa con su medalla (Foto: nelii_p)

Nélida Peñaflor escribió una emotiva historia en los Suramericanos.

FOTO: Nélida Peñaflor escribió una emotiva historia en los Suramericanos.

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En Argentina, el fútbol concentra buena parte de la práctica deportiva. Sin embargo, entre los 13 y los 17 años disminuye la frecuencia y la cantidad de actividad física que realizan muchos chicos. En ese contexto, aparece un debate sobre cómo se financia el desarrollo deportivo y qué políticas pueden facilitar el acceso a distintas disciplinas.

En otros países existen modelos que destinan importantes recursos al deporte. Noruega y Suecia, por ejemplo, cuentan con financiamiento para promover la actividad deportiva. En España, Barcelona trabaja con más de 10 mil chicos bajo un sistema que contempla, además de la práctica deportiva, obligaciones vinculadas con los estudios, las reglas y la nutrición.

La discusión también atraviesa a Argentina a partir de los Juegos Suramericanos y de la pregunta sobre cuánto dinero debería destinar el Estado a políticas que permitan ampliar las posibilidades de practicar deporte.

Una “fábrica de campeones” necesita dinero y perseverancia, pero también definir dónde y cómo se utilizan esos recursos. Y la historia de Nélida "Neli" Peñaflor funciona como un ejemplo de lo que puede ocurrir incluso cuando las condiciones están lejos de ser las ideales.

Entrena en una rotonda y llegó al podio

Peñaflor es oriunda de Frías, Santiago del Estero, y consiguió la medalla de bronce en los 10.000 metros en pista de los Juegos Suramericanos.

Después de la competencia, contó que había llegado con cierto temor porque nunca había entrenado en una pista de atletismo. Su preparación se desarrolló en una rotonda ubicada en el ingreso a Frías, que tiene una extensión cercana a los 400 metros.

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“Tengo una rotonda en Frías de 375 metros. Las personas que viajan y pasan por la ciudad me ven entrenando ahí, en mi lugar de entrenamiento, y es un lugar muy preciado: valoro lo que tengo y trato de empujar desde ese lugar, sin quedarme en la queja de si me falta esto o aquello. Lo que tengo trato de potenciarlo. Eso me tiene ahí y me ayuda a soñar”, expresó.

Sin la posibilidad de entrenarse habitualmente en una pista de atletismo en condiciones, la santiagueña encontró en esa rotonda su espacio para prepararse.

Y cuando llegó el momento de competir en los Suramericanos, estuvo a la altura: terminó tercera en los 10.000 metros y se llevó una medalla de bronce.

Informe de "La Argentina Posible"

Lectura rápida

¿Qué se discute en Argentina sobre el deporte? Se debate sobre cómo se financia el desarrollo deportivo y qué políticas pueden facilitar el acceso a distintas disciplinas.

¿Quién es Nélida Peñaflor? Es una atleta oriunda de Frías, Santiago del Estero, que ganó la medalla de bronce en los 10.000 metros en los Juegos Suramericanos.

¿Dónde entrena Nélida Peñaflor? Entrena en una rotonda ubicada en el ingreso a Frías, que tiene una extensión cercana a los 400 metros.

¿Cuándo compitió Nélida Peñaflor? Compitió en los Juegos Suramericanos, donde terminó tercera en los 10.000 metros.

¿Por qué es relevante la historia de Nélida Peñaflor? Su historia ejemplifica el esfuerzo y la perseverancia en condiciones no ideales para alcanzar el éxito en el deporte.

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