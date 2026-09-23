Milei llamó a invertir en Vaca Muerta: “Vengan, inviertan, desarrollenla”

El presidente Javier Milei convocó a empresarios del sector energético internacional a invertir en Vaca Muerta y destacó el potencial del yacimiento como uno de los principales activos energéticos de la Argentina.

Durante su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el mandatario dirigió un mensaje al sector energético mundial y definió a Vaca Muerta como "una oportunidad histórica".

"Vengan, inviertan, desarrollenla. Háganlo con nosotros", afirmó Milei, al incentivar la llegada de capitales para desarrollar los recursos energéticos argentinos.

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Milei destacó el potencial de Vaca Muerta

El Presidente sostuvo que Vaca Muerta tiene potencial para convertirse en "una de las grandes protagonistas energéticas de las próximas décadas".

Con ese planteo, buscó remarcar ante empresarios e inversores internacionales el papel que la formación de hidrocarburos puede tener en el desarrollo energético del país.

La convocatoria se produjo durante el tercer discurso de Milei ante el plenario de la ONU, donde el mandatario también expuso la posición argentina sobre las Islas Malvinas y cuestionó las actividades de explotación de recursos desarrolladas en el área bajo control británico.

El límite para las empresas vinculadas con Malvinas

Luego de convocar a invertir en Vaca Muerta, Milei aclaró que su invitación tiene un límite.

El mandatario sostuvo que la Argentina no será indiferente frente a empresas que participen de la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas, territorio cuya soberanía es reclamada por el país.

"Esta invitación tiene un límite", afirmó, antes de señalar que "no seremos indiferentes frente a quienes explotan recursos bajo ocupación externa ilegal".

Milei remarcó además que la posición argentina sobre la explotación de hidrocarburos en el área en disputa "está tomada".

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“La Argentina va a tomar cartas en el asunto”

El mensaje a los empresarios energéticos estuvo vinculado con el planteo que Milei realizó ante la ONU sobre la disputa de soberanía con el Reino Unido.

El Presidente cuestionó el funcionamiento del organismo internacional y sostuvo que la Argentina no esperará nuevas acciones de Naciones Unidas para defender su posición.

"Hoy vengo a decirles que la Argentina no se va a sentar a esperar a que la ONU y la comunidad internacional estén a la altura de su propio mandato", afirmó.

Y concluyó: "Va a tomar cartas en el asunto".