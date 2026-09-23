Quiniela matutina: conocé los números ganadores de hoy miércoles 23 de septiembre.
El sorteo número 18897 de la quiniela matutina se realizó el miércoles 23 de septiembre a las 15:00, destacando el número 0410 en la primera posición, interpretado como "A primera (Cañon)".
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo 18897 de la quiniela matutina se llevó a cabo el miércoles 23 de septiembre a las 15:00, destacando el número a la cabeza 0410, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Cañon).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 0410
2° 8920
3° 1050
4° 3698
5° 2514
6° 3473
7° 0593
8° 3401
9° 2166
10° 1462
11° 1741
12° 6730
13° 3212
14° 2011
15° 8434
16° 1198
17° 3427
18° 2937
19° 7609
20° 6621
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 18897 de la quiniela matutina.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El miércoles 23 de septiembre a las 15:00.
¿Cuál fue el número ganador?
El número 0410, interpretado como "A primera (Cañon)".
¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.
¿Dónde se puede consultar más información?
En la página de Cadena 3 Argentina.