Quiniela matutina: conocé los números ganadores de hoy miércoles 23 de septiembre.

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El número de sorteo 18897 de la quiniela matutina se llevó a cabo el miércoles 23 de septiembre a las 15:00, destacando el número a la cabeza 0410, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Cañon).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 0410

2° 8920

3° 1050

4° 3698

5° 2514

6° 3473

7° 0593

8° 3401

9° 2166

10° 1462

11° 1741

12° 6730

13° 3212

14° 2011

15° 8434

16° 1198

17° 3427

18° 2937

19° 7609

20° 6621