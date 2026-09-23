Seis nuevos F-16 aterrizarán en Córdoba: detalles del operativo y cómo presenciarlo

Buenos Aires, 23 de septiembre (NA) -- La Argentina se alista para recibir seis aviones de combate F-16 Fighting Falcon adquiridos a Dinamarca. Las aeronaves han comenzado su traslado desde Europa y, si las condiciones climáticas y operativas son favorables, se espera que aterricen el sábado 26 de septiembre en el Área Material Río Cuarto, situada en Las Higueras, Córdoba.

Este segundo lote incluye cuatro F-16AM monoplaza y dos F-16BM biplaza. Con su llegada, Argentina contará con 12 de los 24 cazas previstos en la compra realizada a Dinamarca, un proceso que se ejecuta mediante vuelos ferry.

La expectativa en Las Higueras es notable, dado que esta localidad está estrechamente asociada con la actividad aeronáutica gracias a la presencia del Área Material Río Cuarto. La Municipalidad ha organizado un dispositivo especial para que tanto vecinos como visitantes puedan observar el arribo.

El Corralón Municipal abrirá sus puertas a las 8.30 del sábado y funcionará como punto de encuentro. La convocatoria difundida por el municipio garantiza acceso para el público, y se están preparando infraestructuras para recibir a quienes asistan durante la jornada.

Se recomienda a los asistentes llevar reposeras y banderas argentinas. Además, se ha informado que habrá una cantina disponible en el lugar. Es importante señalar que el horario de llegada de las aeronaves puede variar debido a factores meteorológicos y a las características de un traslado internacional de tal magnitud.

El recorrido de los seis F-16 desde Dinamarca hasta la Argentina

Los cazas partieron desde Skrydstrup, Dinamarca, y su itinerario incluye escalas en Zaragoza, Gran Canaria y Natal, en Brasil, antes de completar el último tramo hacia Córdoba.

Una de las particularidades de esta operación es la complejidad logística necesaria para cruzar el Atlántico. Los F-16 reciben apoyo de aviones cisterna KC-135 Stratotanker de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que se encargarán de realizar reabastecimientos de combustible en vuelo durante el trayecto.

La Fuerza Aérea Argentina también ha movilizado medios propios. El KC-130H Hercules TC-69 "Puerto Argentino" y el Boeing 737 T-99 "Islas Malvinas" han sido desplegados como parte del dispositivo de acompañamiento del segundo lote.

Esta operación forma parte del programa iniciado tras el acuerdo firmado en abril de 2024 para incorporar 25 F-16AM/BM, de los cuales 24 serán trasladados desde Dinamarca. El contrato se estableció por un monto de US$301,2 millones, incluyendo equipamiento, motores adicionales, repuestos, simuladores y capacitación.

Los primeros seis aparatos ya completaron el extenso recorrido desde Europa hasta Córdoba. Ahora, la llegada de este segundo contingente permitirá seguir ampliando la flota mientras avanza el proceso de incorporación y formación de pilotos, técnicos e infraestructura.

Una vez que aterricen en el Área Material Río Cuarto, los nuevos F-16 deberán someterse a inspecciones y tareas técnicas antes de incorporarse plenamente a las operaciones. La VI Brigada Aérea de Tandil será el asiento permanente de la flota tras la finalización de las obras necesarias.

Así, Las Higueras se convertirá nuevamente este sábado en uno de los principales focos de atención de la aviación militar argentina, permitiendo a los ciudadanos seguir desde un espacio habilitado la llegada de otros seis F-16 al país.

Agencia NA