La advertencia de Briatore a los fans de Colapinto: "Si esto sigue así, Franco dejará de hablar"

Flavio Briatore, jefe de Alpine, lanzó una fuerte advertencia a los fanáticos argentinos de Franco Colapinto por los mensajes y ataques que algunos usuarios realizaron en redes sociales luego del episodio protagonizado por el piloto argentino y Pierre Gasly en el Gran Premio de España.

En la previa del Gran Premio de Azerbaiyán, el dirigente italiano pidió que los seguidores de Colapinto expresen su apoyo de manera respetuosa y advirtió que, si continúan las agresiones, el equipo podría tomar medidas con los medios argentinos.

"Si esto sigue así, va a llegar un momento en que Franco dejará de hablar con todos", afirmó Briatore en una entrevista con ESPN Argentina.

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Briatore apuntó contra los ataques en redes

El jefe de Alpine hizo especial referencia al comportamiento de algunos fanáticos argentinos después de la situación que se produjo entre los dos pilotos en Madrid.

"Se lo digo especialmente a los argentinos. Si quieren apoyar a Franco, háganlo de manera respetuosa y leal. No como veo en las redes sociales", sostuvo.

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Briatore fue más allá y planteó que Alpine podría dejar de brindar entrevistas a medios argentinos si continúan los ataques.

"Si sigue pasando, dejaremos de dar entrevistas a la televisión argentina", advirtió.

Ante la consulta del periodista sobre si esa medida también lo alcanzaría a él, el dirigente respondió: "Con vos también, paramos todos porque no tiene sentido lo que leemos ahí".

Qué dijo sobre la disputa entre Colapinto y Gasly

Briatore también se refirió a la relación deportiva entre los dos pilotos de Alpine y dejó en claro que no quiere enfrentamientos internos durante las carreras.

"Tenemos que pelear con los demás. No necesitamos peleas entre nuestros pilotos, en absoluto. Estamos acá para luchar juntos: el equipo y los dos pilotos. No necesitamos peleas dentro del equipo. Eso ya no es aceptable", afirmó.

La referencia estuvo relacionada con el episodio del Gran Premio de España, cuando Gasly se mantuvo por delante de Colapinto durante las últimas vueltas mientras esperaba que apareciera un auto de seguridad.

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El argentino consiguió superar al francés, pero la demora de Gasly permitió que Oscar Piastri se acercara y pusiera en riesgo la posición de Colapinto.

El episodio generó críticas en redes sociales y posteriormente Gasly reveló que había recibido amenazas y ataques que incluso alcanzaron a integrantes de su familia y a su pareja.

El respaldo de Briatore a Colapinto

Pese a la dureza de sus declaraciones, Briatore también destacó el crecimiento del piloto argentino y pidió que sus seguidores continúen acompañándolo.

"Tienen la suerte de contar en Argentina con un piloto prometedor. Franco todavía está en pleno desarrollo. El año pasado ya era muy bueno y este año está mucho mejor", sostuvo.

En ese sentido, insistió en que el apoyo debe expresarse de manera deportiva.

"Apoyen a Franco, que es argentino. Bienvenidos a los argentinos, pero que sean respetuosos también", concluyó.

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Colapinto y Gasly, una relación con tensión en pista

El propio Colapinto había explicado días atrás que mantiene una buena relación personal con Gasly, aunque reconoció que la competencia entre compañeros puede generar momentos de tensión durante las carreras.

"A veces con los compañeros de equipo hay un poco de pica porque somos, al final, queremos ganar siempre y somos muy competitivos el uno con el otro", había señalado.

El argentino remarcó que ambos trabajan juntos y tienen una buena relación fuera de la pista, pero admitió que "en el momento de la adrenalina" pueden aparecer situaciones propias de la competencia.

La polémica volvió a quedar expuesta esta semana después de que Gasly denunciara públicamente haber recibido amenazas a raíz del episodio del Gran Premio de España.