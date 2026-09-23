Colapinto vuelve a correr en la F1: horarios y cronograma del GP de Azerbaiyán

La Fórmula 1 tendrá este fin de semana su decimoquinta fecha de la temporada con el Gran Premio de Azerbaiyán, que contemplará una particularidad: la carrera principal se disputará el sábado.

El argentino Franco Colapinto estará presente en el circuito callejero de Bakú al volante de uno de los monoplazas de Alpine, en una nueva oportunidad para buscar un resultado destacado en la segunda mitad de la temporada.

La actividad comenzará este jueves con las dos primeras prácticas, continuará el viernes con la tercera sesión y la clasificación, y finalizará el sábado con la carrera.

F1: horarios del GP de Azerbaiyán

Jueves 24 de septiembre

Práctica 1: 5.30 a 6.30.

Práctica 2: 9 a 10.

Viernes 25 de septiembre

Práctica 3: 5.30 a 6.30.

Clasificación: 9 a 10.

Sábado 26 de septiembre

Carrera: 8.00.

Todos los horarios corresponden a Argentina.