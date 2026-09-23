En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

Una que sabemos todos

Música

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Cadena 3 en la F1

Colapinto vuelve a correr en la F1: horarios y cronograma del GP de Azerbaiyán

La Fórmula 1 disputará este fin de semana su decimoquinta fecha en el circuito callejero de Bakú. La carrera será el sábado y el piloto argentino estará presente con Alpine. Todos los horarios.

23/09/2026 | 12:31Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Bakú, un circuito que disfruta el argentino.

FOTO: Bakú, un circuito que disfruta el argentino.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

La Fórmula 1 tendrá este fin de semana su decimoquinta fecha de la temporada con el Gran Premio de Azerbaiyán, que contemplará una particularidad: la carrera principal se disputará el sábado.

El argentino Franco Colapinto estará presente en el circuito callejero de Bakú al volante de uno de los monoplazas de Alpine, en una nueva oportunidad para buscar un resultado destacado en la segunda mitad de la temporada.

La actividad comenzará este jueves con las dos primeras prácticas, continuará el viernes con la tercera sesión y la clasificación, y finalizará el sábado con la carrera.

F1: horarios del GP de Azerbaiyán

Jueves 24 de septiembre

Práctica 1: 5.30 a 6.30.

Práctica 2: 9 a 10.

Viernes 25 de septiembre

Práctica 3: 5.30 a 6.30.

Clasificación: 9 a 10.

Sábado 26 de septiembre

Carrera: 8.00.

Todos los horarios corresponden a Argentina.

Lectura rápida

¿Qué evento se llevará a cabo este fin de semana? La Fórmula 1 tendrá su decimoquinta fecha con el Gran Premio de Azerbaiyán.

¿Quién competirá en el Gran Premio? El argentino Franco Colapinto estará presente en el circuito de Bakú.

¿Cuándo se disputará la carrera principal? La carrera principal se disputará el sábado.

¿Qué días habrá actividades previas a la carrera? Habrá actividades el jueves, viernes y sábado.

¿A qué hora será la carrera? La carrera será a las 8.00, horario de Argentina.

Lo más visto

Deportes

Podcast

Al diván

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

Contame una historia

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Potrero del Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf