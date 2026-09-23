Colapinto vuelve a correr en la F1: horarios y cronograma del GP de Azerbaiyán
La Fórmula 1 disputará este fin de semana su decimoquinta fecha en el circuito callejero de Bakú. La carrera será el sábado y el piloto argentino estará presente con Alpine. Todos los horarios.
23/09/2026 | 12:31Redacción Cadena 3
FOTO: Bakú, un circuito que disfruta el argentino.
La Fórmula 1 tendrá este fin de semana su decimoquinta fecha de la temporada con el Gran Premio de Azerbaiyán, que contemplará una particularidad: la carrera principal se disputará el sábado.
El argentino Franco Colapinto estará presente en el circuito callejero de Bakú al volante de uno de los monoplazas de Alpine, en una nueva oportunidad para buscar un resultado destacado en la segunda mitad de la temporada.
La actividad comenzará este jueves con las dos primeras prácticas, continuará el viernes con la tercera sesión y la clasificación, y finalizará el sábado con la carrera.
F1: horarios del GP de Azerbaiyán
Jueves 24 de septiembre
Práctica 1: 5.30 a 6.30.
Práctica 2: 9 a 10.
Viernes 25 de septiembre
Práctica 3: 5.30 a 6.30.
Clasificación: 9 a 10.
Sábado 26 de septiembre
Carrera: 8.00.
Todos los horarios corresponden a Argentina.
Lectura rápida
¿Qué evento se llevará a cabo este fin de semana? La Fórmula 1 tendrá su decimoquinta fecha con el Gran Premio de Azerbaiyán.
¿Quién competirá en el Gran Premio? El argentino Franco Colapinto estará presente en el circuito de Bakú.
¿Cuándo se disputará la carrera principal? La carrera principal se disputará el sábado.
¿Qué días habrá actividades previas a la carrera? Habrá actividades el jueves, viernes y sábado.
¿A qué hora será la carrera? La carrera será a las 8.00, horario de Argentina.