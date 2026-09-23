YouTube mejora su sección de comentarios con GIFs y nuevas herramientas para creadores

La plataforma YouTube presentó recientemente una serie de mejoras en su sección de comentarios, buscando hacerla más divertida y atractiva para los usuarios. Durante el evento Made On YouTube, la compañía anunció que los usuarios podrán responder a los comentarios utilizando GIFs y realizar comentarios a través de sus televisores, facilitando la interacción desde la comodidad del sofá.

Además, los creadores recibirán nuevas herramientas que les permitirán personalizar la moderación de comentarios, lo que es especialmente útil durante las transmisiones en vivo, donde es más difícil gestionar la interacción en tiempo real. Aunque esta funcionalidad se encuentra en fase de prueba, promete ofrecer a los creadores un mayor control sobre las interacciones en sus canales.

Entre las características destacadas, se encuentra la posibilidad de crear comunidades exclusivas para miembros de pago. Estas comunidades permitirán a los fans interactuar de manera más cercana con sus creadores favoritos, compartiendo publicaciones y comenzando discusiones. YouTube espera que estas nuevas funcionalidades fomenten el crecimiento de las comunidades de fans y ofrezcan nuevas formas de monetización para los creadores.

La compañía también mencionó que su función de Hype, que permite a los fans recomendar videos de creadores emergentes, ahora incluirá una opción llamada Hype with Jewels. Esta función permitirá a los usuarios adquirir una moneda virtual para aumentar su capacidad de recomendación, ayudando así a los creadores a expandir su audiencia.

En el evento, YouTube reveló que hasta la fecha, los usuarios han utilizado la función de Hype para impulsar más de 75 millones de videos únicos en más de 1 mil millones de ocasiones. Este tipo de iniciativas llega en un momento en que los ingresos publicitarios ya no son la única forma de monetizar contenido en la plataforma.

Además de estas innovaciones, YouTube anunció que su función de mensajería directa para compartir videos con amigos y familiares también se actualizará para incluir chats grupales, permitiendo a los usuarios grabar videos breves y compartirlos dentro de estas conversaciones.

Las nuevas funciones de la plataforma se suman a otras herramientas que se están implementando, como las opciones de A/B testing, live dubbing, y edición de videos asistida por inteligencia artificial, que buscan mejorar la experiencia tanto para creadores como para usuarios.