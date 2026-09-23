FOTO: Investigan el femicidio de Agostina Vega tras el retiro de muebles de la casa de Barrelier

Buenos Aires, 23 de septiembre (NA) – En un nuevo giro en el caso del femicidio de Agostina Vega, familiares de Marianela Palmero, la pareja de Claudio Barrelier, han comenzado a retirar muebles de la vivienda donde se presume ocurrió el crimen, generando descontento en la querella.

En las últimas horas, se registraron importantes movimientos en el domicilio de Barrelier, situado en Juan del Campillo al 878, en barrio Cofico. Los medios locales informaron sobre la remoción de diversos muebles y pertenencias de la propiedad.

La decisión fue tomada por el fiscal Raúl Garzón, quien indicó que, tras el cierre de la investigación y la elevación del caso a juicio, la vivienda pasó a ser administrada por los familiares de Palmero, según confirmaron fuentes de la agencia Noticias Argentinas.

Este martes, el área circundante estuvo repleta de muebles, pertenencias y otros objetos extraídos del interior del hogar, cuyo destino es incierto, en un esfuerzo por iniciar labores de limpieza en la propiedad.

"Es una lástima porque es evidencia pura, pero no podemos hacer nada porque es una orden de la Justicia", manifestaron miembros de la querella a este medio.

La fiscalía sostiene que en esa vivienda se desarrolló parte de la secuencia relacionada con el asesinato de la adolescente de 14 años, cuyo cuerpo fue encontrado una semana después de perpetrarse el femicidio.

Claudio Barrelier enfrentará cargos por homicidio triplemente calificado por alevosía, ensañamiento y por ser cometido en un contexto de violencia de género (femicidio). Además, otros cinco implicados, entre ellos Osvaldo Fassetta, Soledad Andreani, Marianela Palmero, Jesús Córdoba y Eugenia Ludmila Ascarruz, serán juzgados por encubrimiento agravado.