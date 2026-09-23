Bolivia captura a líderes del PCC y Comando Vermelho en operativos con Brasil

Buenos Aires, 23 de septiembre (NA) -- Dos ciudadanos brasileños, identificados como miembros de alto rango del Primer Comando de la Capital (PCC) y del Comando Vermelho, fueron arrestados recientemente en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, en acciones coordinadas entre las fuerzas de seguridad de ambos países, según lo anunciado por el Gobierno boliviano.

El ministro boliviano de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, destacó que estas detenciones, realizadas bajo el marco del "Plan Fronteras Seguras", evidencian la extensión transnacional de las organizaciones criminales brasileñas y el fortalecimiento de los mecanismos de cooperación en inteligencia para evitar que estas estructuras utilicen el territorio boliviano como refugio o base de operaciones.

Según el informe del Ministerio de Gobierno, una de las detenidas es Angélica Saraiva de Sá, conocida como "Angeliquinha", a quien las autoridades brasileñas identifican como una de las líderes del Comando Vermelho en el norte del estado de Mato Grosso. La captura de esta mujer ocurrió el martes en Santa Cruz, cuando se encontraba en un centro estético para realizarse procedimientos faciales, de acuerdo con los reportes de prensa.

La mujer había estado prófuga desde agosto de 2025, tras escapar de una prisión femenina en Cuiabá, y contaba con seis órdenes de captura y condenas acumuladas que suman aproximadamente 260 años de prisión por delitos que abarcan homicidio, tráfico de drogas y organización criminal, según información de medios brasileños y autoridades.

Las investigaciones en Brasil han vinculado a Saraiva de Sá con la "Operación Showdown", la cual investigó una red relacionada con el tráfico de drogas, lavado de dinero y actividades de juego ilegal. El ministro boliviano también indicó que se procederá a la expulsión de la detenida de acuerdo a la normativa nacional y a los acuerdos de cooperación internacional.

El segundo arresto fue el de Marcio Barbosa da Silva, apodado "Beiço de Mula", quien es considerado un líder del PCC en la región del ABC Paulista, un área industrial clave del sureste de São Paulo. Este individuo fue capturado por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) gracias a información proporcionada por las autoridades policiales de Brasil.

Barbosa da Silva era buscado por la justicia brasileña por delitos de organización criminal y tenencia ilegal de armas, y estaba incluido en una Difusión Roja de Interpol. Su nombre figura también en una investigación del Ministerio Público de São Paulo que indaga sobre la posible infiltración del PCC en el sistema de transporte público de la ciudad.

Luego de cumplir con los procedimientos migratorios y administrativos pertinentes, Bolivia procedió a expulsar a Barbosa da Silva y lo entregó a las autoridades brasileñas el lunes pasado. Posteriormente, fue trasladado al aeropuerto internacional de Guarulhos en São Paulo, donde quedó bajo la custodia de la Policía Federal.