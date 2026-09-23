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El cineasta Harvey Weinstein fue condenado a 15 años de prisión por abuso sexual

El tribunal de Manhattan ratificó la pena por ultrajar a su exasistente, Miriam Haley, en 2006, caso que impulsó el movimiento #MeToo.

23/09/2026 | 18:30Redacción Cadena 3

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El cineasta Harvey Weinstein fue condenado a 15 años de prisión por abuso sexual.

FOTO: El cineasta Harvey Weinstein fue condenado a 15 años de prisión por abuso sexual.

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El cineasta Harvey Weinstein fue sentenciado a 15 años de prisión por agredir sexualmente a la exasistente de producción, Miriam Haley, en 2006, en Nueva York. Este caso fue fundamental para el surgimiento del movimiento #MeToo, que ha tenido un impacto internacional significativo.

La resolución se dio a conocer este miércoles por un tribunal de Manhattan bajo la dirección del juez Curtis Farber, quien confirmó la culpabilidad de Weinstein, un proceso que se inició en 2017. Inicialmente, la fiscalía había solicitado una condena de 20 años, mientras que la defensa abogó por una reducción a 9 años.

La acusación sostiene que Weinstein obligó a Haley a realizar sexo oral en una habitación de hotel en 2006. Sin embargo, este caso no es único; el fundador de Miramax ha enfrentado denuncias de más de una docena de mujeres por diversas agresiones sexuales.

El proceso judicial abarcó tres juicios en dos estados diferentes. En 2013, un jurado lo declaró culpable de violar a la aspirante a actriz Jessica Mann, pero en 2024, el Tribunal Supremo de Nueva York anuló esos veredictos, argumentando que Weinstein había sido perjudicado por testimonios de mujeres ajenas al caso.

A pesar de que Weinstein tiene la opción de apelar esta sentencia, también se enfrenta a una demanda civil por agresión sexual relacionada con un incidente que habría ocurrido en 2013. Además, la reciente acusación presentada la semana pasada también involucra al empresario James Dolan.

Lectura rápida

¿Qué condena recibió Weinstein?
Harvey Weinstein fue condenado a 15 años de prisión por abuso sexual.

¿Quién es la víctima?
La víctima es Miriam Haley, exasistente de producción.

¿Cuándo ocurrió el abuso?
El abuso ocurrió en 2006 en Nueva York.

¿Qué impacto tuvo el caso?
El caso impulsó el movimiento #MeToo, que visibiliza el abuso sexual.

¿Qué otros procesos enfrenta Weinstein?
Weinstein también enfrenta una demanda civil y acusaciones de otras mujeres.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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