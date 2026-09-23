La China Suárez recrea video polémico y desafía a críticos en redes sociales

Buenos Aires, 23 de septiembre (NA) -- La actriz Eugenia "La China" Suárez ha vuelto a encender la controversia tras la inhabilitación de la licencia de conducir del futbolista Mauro Icardi, a raíz de un video en el que él aparecía conduciendo de manera imprudente. En esta ocasión, Suárez decidió recrear el video, pero desde una nueva perspectiva que ha generado debate en las redes.

Según información de la Agencia Noticias Argentinas, la actriz sorprendió a sus seguidores al publicar un trend de TikTok utilizando la canción "Training Season" de Dua Lipa. En el clip, Suárez hace referencia a su pareja, Mauro Icardi, mientras se muestra bailando con la mitad de su cuerpo fuera de un vehículo en movimiento, lo que remarca el tono provocador de su publicación.

La respuesta inmediata del Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires no se hizo esperar, y se determinó la penalización a Icardi por no garantizar la seguridad tanto de los ocupantes del vehículo como de terceros. Esta medida fue anunciada el pasado 21 de septiembre.

La actriz no solo volvió a la carga con el clip original, sino que también decidió involucrar a su hijo Amancio en una nueva versión del video, en la que desafía a sus críticos. En este nuevo clip, Suárez aparece sobre un auto de juguete y lanza la pregunta: "¿Así está bien?", retando así a quienes la critican por su comportamiento.

Además, en sus historias de Instagram, Suárez compartió una imagen de una virgen acompañada de la frase en italiano "Benedici la nostra casa", que se traduce como "Bendice nuestra casa", un gesto que podría interpretarse como una forma de buscar protección y apoyo en medio de la controversia.

La respuesta de Mauro Icardi a la inhabilitación

En respuesta a la inhabilitación de su licencia, Mauro Icardi expresó su descontento a través de las redes sociales, acusando al Ministerio de Transporte de intentar aprovecharse de su situación para obtener atención mediática: "Me parece raro que hasta el Ministerio de Transporte se me cuelgue de las pelotas para tener un poquito de repercusión en los medios".

El futbolista también criticó al Gobierno de la Provincia, sugiriendo que deberían enfocarse en mejorar las condiciones de las calles en lugar de hacer declaraciones en Twitter. "Dejen de mentirle a la gente y pónganse a trabajar", reclamó Icardi, quien además aclaró que la licencia argentina debe ser entregada al ser convertida a la europea, cuestionando la validez de la inhabilitación: "¿Qué inhabilitación se quieren inventar? Todo por un ratito de chimento."