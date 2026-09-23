Fabián Berlanga: "Es vergonzoso" el fallo de la AFA sobre Boca en la Copa Argentina

Buenos Aires, 23 septiembre (NA) - Fabián Berlanga, presidente de Vélez, se expresó tras el fallo del Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que decidió no descalificar a Boca de la Copa Argentina. "Es vergonzoso, no hay otra cosa que decir", enfatizó el dirigente.

Luego de que Boca incluyera a seis jugadores extranjeros en vez de los cinco permitidos, Vélez solicitó que el equipo "xeneize" fuera descalificado y que ellos accedieran a los cuartos de final. Sin embargo, la AFA solo impuso una multa económica al club, equivalente al costo de 1.000 entradas.

En declaraciones a DSports Radio, Fabián Berlanga comentó: "Por lo que se decía en los medios, iban a fallar en contra nuestro".

Además, el dirigente justificó la posición de su club al señalar: "El argumento del fallo es vergonzoso porque Ángel Romero podría haber sido amonestado o expulsado desde el banco. A Boca lo declararon culpable, pero redimible con multa. Es inentendible y vergonzoso".

El presidente de Vélez también subrayó: "Si Romero estaba en la platea no lo puede haber amonestado porque no estaba participando". Es importante mencionar que, aunque Boca inscribió a seis extranjeros para ese encuentro, solo utilizó cinco en el campo de juego.

A pesar de que el reclamo pedía la descalificación del equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena, Berlanga aclaró: "Esto no es contra Boca ni contra ningún equipo, es contra el Tribunal de Disciplina. El departamento de legales está analizando todo, pero no sé si nos llevará a algo".

Otro aspecto que el máximo dirigente del club de Liniers mencionó fue el tiempo que tomó el tribunal para emitir su fallo. Desde su perspectiva, la decisión se comunicó en un momento que limitaba las posibilidades de reacción de Vélez.

En ese sentido, expresó: "Según periodistas que cubren Boca, esto ya estaba firmado la semana pasada y me hace sospechar que no lo comunicaron para que nosotros no tengamos posibilidad de apelar. Hoy es miércoles y el partido contra Racing ya es el domingo. ¿Qué posibilidad tenemos? Ninguna".

Finalmente, Berlanga ahondó en lo que considera la ventaja que obtuvo Boca: "El técnico de Boca tuvo la posibilidad de elegir entre seis extranjeros cuando debieron haber sido cinco. Eso ya es una ventaja. Hay inclusión indebida y no hay que buscarle vueltas".